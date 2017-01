US-Drehbuchautoren nominieren Kritikerliebling

Großansicht Kenneth Lonergan ist für sein Drehbuch zu "Manchester by the Sea" für den WGA Award nominiert worden (Bild: Universal) Kenneth Lonergan ist für sein Drehbuch zu "Manchester by the Sea" für den WGA Award nominiert worden (Bild: Universal)

In drei Kategorien werden am 19. Februar in zeitgleich in New York und Los Angeles stattfindenden Zeremonien die WGA Awards vergeben. Die US-Drehbuchautorenvereinigung hat dafür nun die Nominierungen bekannt gegeben. Unter den Nominierten befindet sich u.a. Kenneth Lonergan für sein Drehbuch zu "Manchester by the Sea" , für das er u.a. von den Kritikervereinigungen in New York und Bosten ausgezeichnet worden war.Die Nominierten für die WGA Awards im Einzelnen:

Quelle: Blickpunkt:Film

