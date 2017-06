Urteil: Fernseh-Mitschnitte dürfen nicht auf Youtube weiterverbreitet werden

Mit Unterstützung der AG Dok hat ein Dokumentarfilmer erfolgreich gegen Google geklagt. Ein Dokumentarfilm des Klägers war bei dessen Fernsehausstrahlung von einem Zuschauer aufgezeichnet bei Youtube hochgeladen worden. Der Produzent des Films machte Youtube auf den Rechteverstoß aufmerksam und forderte die Löschung des Inhalts. Dies geschah jedoch nicht; Youtube bat den Nutzer, der den Film hochgeladen hatte, um eine Stellungnahme und akzeptierte dessen Aussage, er sei als Zahler des Rundfunkbeitrags Miteigentümer des gesendeten Films geworden und könne damit machen was er wolle. Nachdem auch eine Abmahnung des Produzenten keine Wirkung zeigte, reichte er vor dem Landgericht Leipzig Klage ein - und bekam Recht.Das Gericht vertritt die Ansicht, dass die Klägerin, also Youtube, "die zumutbaren Prüfpflichten verletzt habe, weil sie nach dem Hinweis der Klägerin im Rahmen des Beanstandungsverfahrens nicht alles ihr technisch und wirtschaftlich Zumutbare getan hat, um weitere Rechtsverletzungen im Hinblick auf die geschützten Werke zu verhindern", so die Urteilsbegründung. Youtube hätte "unverzüglich mit dem Ziel tätig werden müssen, die Darstellung des Werkes zu entfernen oder den Zugang zu sperren, sobald sie die erforderliche Kenntnis erlangt hatten", heißt es dort weiter. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Prüfpflicht bereits gegeben sei, wenn unter Vorlage "aller erforderlicher Angaben" auf eine klare Rechtsverletzung hingewiesen worden war. Diese Prüfung hätte nach Ansicht des Gerichts zwingend "zu einer Löschung führen müssen, da die Zahlung von GEZ-Gebühren offensichtlich nicht zum Erwerb von Veröffentlichungsrechten führt".

Quelle: Blickpunkt:Film

