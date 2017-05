UPDATE TAG 4: 120 Beats für Gold

Großansicht Erster Palmen-Favorit: "120 Battements par Minute" (Bild: Festival de Cannes) Erster Palmen-Favorit: "120 Battements par Minute" (Bild: Festival de Cannes)

Großansicht Fast perfekte Satire: "The Square" (Bild: Festival de Cannes) Fast perfekte Satire: "The Square" (Bild: Festival de Cannes)

Großansicht Godard auf der Spur: "Le Redoutable" (Bild: Festival de Cannes) Godard auf der Spur: "Le Redoutable" (Bild: Festival de Cannes)

Das 70. Festival de Cannes hat seine erste Sensation: "120 Battements par Minute" wird seinem Geheimfavoriten-Status absolut gerecht. Robin Campillos Film über eine Gruppe von Aids-Aktivisten von Act Up Paris zu Beginn der Neunziger wurde bei der Pressevorführung so stürmisch gefeiert wie noch kein Wettbewerbsfilm davor. Mit einer unglaublichen Direktheit erzählt der Film vom Kampf gegen die Windmühlen, lässt den Zuschauer so unmittelbar wie möglich teilhaben an den Diskussionen und Aktionen der jungen Frauen und Männer, in vielen Fällen selbst HIV-positiv. Aber er funktioniert nicht nur auf dieser leidenschaftlichen politischen Ebene, auf der die handelnden Figuren vorgestellt werden: In der fieberhaften Auseinandersetzung mit ihren Themen und ihren spektakulären Aktionen lernt das Publikum sie und ihre Haltung kennen.Lose sorgen vier Szenen, bei denen sich die Act-Up-Leute beim Tanzen zu französischer House-Musik entspannen und feiern, für Struktur. Nach dem revolutionären Stürmen und Drängen zu Beginn öffnet sich der Film und wie selbstverständlich rückt die aufkeimende Liebe eines neu zur Gruppe gestoßenen Jungen zu einem der radikaleren Mitglieder von Act Up in den Mittelpunkt: Die Liebesszenen sind ähnlich intensiv, aber nicht so explizit wie in "Blau ist eine warme Farbe" . Dabei geht es hier nicht um das Auf und Ab einer Beziehung, das Ende ist von Anfang an vorbestimmt. "120 Battements par Minute" ist ein Film, der das Leben feiert, und ein Film über das Sterben. Nie blendet die fast dokumentarisch wirkende Kamera weg, sie fängt Zeit und Atmosphäre ebenso ein wie Lebensgefühl und Emotionen. Und doch ist es ein mit großer Souveränität realisierter Spielfilm, der auch dramaturgisch jederzeit überzeugt. Und der einem nahegeht, wie bisher kein anderer Titel des Wettbewerbs. Campillo, bekannt als Drehbuchautor des Goldene-Palme-Gewinners "Die Klasse" von Laurent Cantet, lässt den Zuschauer ganz unmittelbar teilhaben an den Ereignissen, an den Triumphen wie auch den tragischen Momenten. Es ist, als wäre man dabei. Das ist der entscheidende Unterschied zu dem thematisch nicht unähnlichen "Longtime Companion" . Es ist ein junger, wilder, aufwühlender, zorniger und leidenschaftlicher Film. Und das Funke springt sofort über.Das trifft auch auf den in Berlin gedrehten neuen Film von Ruben Östlund zu, die im jetzigen Zustand vielleicht noch etwas überlange Satire " The Square ", die durch noch etwas Arbeit im Schnitt vielleicht noch zugespitzter werden könnte, als sie ohnehin schon ist. Mit viel Sinn für Witz erweist sich Östlund als brillanter Chronist menschlichen Verhaltens und spinnt konsequent weiter, was ihn vor ein paar Jahren mit "Höhere Gewalt" zur Sensation im Un Certain Regard gemacht hatte. Darin erzählte er von einer normalen schwedischen Familie beim Winterurlaub, deren Zusammenhalt und Selbstverständnis auf eine Zerreißprobe gestellt wird, als eine Lawine vermeintlich auf die Skihütte zurast und der Familienvater die Nerven verliert, in einem Anfall von Panik nur seine Haut rettet und die anderen Familienmitglieder ihrem Schicksal überlässt. Die Lawine in "The Square" ist die titelgebende Installation in einem progressiven Kunstmuseum in Stockholm, ein auf den Boden eingezeichnetes Quadrat, vier mal vier Meter große, das, so besagt eine begleitende Inschrift, einen besonderen Raum einnehmen soll, in dem Menschen Zuflucht finden können und in dem man anderen helfen muss. Natürlich ist der ganze Film sinnbildlich dieses Quadrat, und der Zuschauer ist Teil der Versuchsanordnung, in bisweilen aberwitzigen und aberwitzig gelungenen Szenen zu zeigen, wie dünn doch die zivilisatorische Decke ist.Im Mittelpunkt steht der Museumsleiter Christian, gespielt von Claes Bang , ein höchst attraktiver Kerl in seinen späten Vierzigern, der in seinen engen Anzügen unheimlich lässig aussieht und auch sonst souverän im Auftreten ist. Der selbstverständliche Umgang mit den Reichen und Schönen, ein Leben in Saus und Braus haben ihn selbstgefällig werden lassen, oberflächlich und ein bisschen hohl. Wie man im Verlauf des Films erfährt, ist er als Ehemann gescheitert und als Vater zweier Töchter ist auch nicht gerade erfolgreich. Er verbirgt sich hinter wohlfeilen Platitüden, wird aber wachgerüttelt, als ihm mitten auf der Straße von gut organisierten Trickbetrügern Handy und Brieftasche entwendet werden. Mit Hilfe der Suchfunktion auf dem Computer kann Christian feststellen, wo die Diebe offenbar wohnen, ein Hochhaus in einer weniger schicken Gegend der Stadt. In einem Geistesblitz fertigt er mit seinem Assistenten einen Brief an, in dem er den Dieb auffordert, die Sachen wieder zurückzugeben oder sonst die Polizei einzuschalten. In einer von vielen prägnanten Szenen verteilt er den Brief im Haus. Und löst damit eine Kettenreaktion aus, die er so nicht erwartet hat und ihn auf eine schwere Probe stellt. Gleichzeitig geht eine aggressive Werbekampagne für sein Museum nach hinten los, und ein One-Night-Stand mit einer Journalistin hat ebenfalls ungeahnte Auswirkungen, was zunehmend an Christian einst unerschütterlichen Selbstvertrauen nagt.Es ist hinreißend zuzusehen, wie Östlund seinen Figuren und damit auch dem Zuschauer mit minimalen Mitteln den Boden unter den Füßen wegzieht, ihnen den Spiegel vorhält. Wenigstens vier Szenen sind sofort Klassiker - ein Streit über die Entsorgung eines gebrauchten Kondoms, eine Podiumsdiskussion mit einem arroganten Künstler, die von einem Mann mit Tourette gestört wird, eine Auseinandersetzung mit einem Jungen, den Christians Brief in Schwierigkeiten gebracht hat, und natürlich die eine Sequenz, über die nach dem Film am meisten gesprochen wurde: Bei einem festlichen Dinner für Sponsoren werden die Anwesenden mit einem Mann mit Armstelzen konfrontiert, gespielt von dem Affenspezialisten Terry Notary (die "Planet der Affen" -Filme), der ihnen als Tier im Mensch Angst machen soll, dabei aber weiter geht, als von seinen Auftraggebern vorgesehen. Es ist eine bemerkenswerte Szene, die im Grunde den kompletten absurd-satirischen Ansatz von "The Square" perfekt auf den Punkt bringt. Schade nur, dass dem Film zum Schluss hin etwas die Luft ausgeht. Vielleicht zieht Ruben Östlund die Stellschrauben ja noch einmal an - der Film ist offenbar nur sehr kurz vor dem Festival fertig geworden.Wieder etwas gutzumachen hatte Michel Hazanavicius , dessen "The Artist" 2011 eine Sensation war in Cannes und der danach 2014 mit "The Search" zurückgekehrt war, ein Film, der so viel falsch machte, wie "The Artist" richtig gemacht hatte. "Le Redoutable" exhonoriert ihn, auch wenn sein Drama über die Liebesbeziehung von Jean-Luc Godard mit der wesentlich jüngeren Schauspielerin Anne Wiazemsky kein rauschender Erfolg ist. Vielleicht ist das auch eine Unmöglichkeit, wenn man eine entscheidende Phase im Leben des womöglich kompliziertesten Filmemachers seiner Zeit in einem zweistündigen Unterhaltungsfilm gerecht werden will, der all die Mechanismen bedient und bedienen muss, die Godard zuwider sind - und die er genau in der Zeit, in der Hazanavicius' Film spielt, radikal abzulehnen begann. Diesen Kreis kriegt man nicht wirklich viereckig. Aber Hazanavicius versucht es mit einer streckenweise verblüffenden Mimikry, in der er Godards freien Umgang mit dem Medium Film und prägende Stilmittel für seine Zwecke einsetzt. Das ist aber auch das Problem. So perfekt "Le Redoutable" gemacht ist - und sein Szenenbild und die Kostüme sind spektakulär -, so sehr bleibt er eine Abbildung. Man sieht Godard zu, sensationell gespielt von Louis Garrel , aber man sieht nicht mit seinen Augen. Der Film zeigt, aber er verinnerlicht nicht.So ist es natürlich - gerade für Filmfans - spannend zuzusehen, wie Godard nach dem Flop von "Die Chinesin" zwar einen privaten Höhenflug mit seiner Frau Anne erlebt, gleichzeitig aber in den politischen Wissen des Frühlings 1968 kreativ abstürzt, den Glauben an sich als Mensch und Künstler und das Kino verliert und hart damit ringt, sich und die Filmsprache neu zu erfinden. Auch das ist Thema hier, aber anders als Godard will Hazanavicius seinem Publikum gefallen. Er will, dass man Spaß hat im Kino, dass man mitgeht und emotional eingebunden ist. Für ihn ist das Kino keine streng intellektuelle Übung. Das verleiht "Le Redoutable" auch eine zweite, nicht uninteressante Ebene. Besonders gelungen ist der Film letztlich auch, wenn die Gags auf Metaebene ziehen: Wenn ein Schauspieler Godard spielt und ihn sagen lässt, er möge seine Rolle nicht, weil er Godard ganz schlecht spiele, dann sind Lacher garantiert. Wie es natürlich auch spannend ist, in Cannes im Kino zu sitzen und zuzusehen, wie Godard und seine Mitstreiter dafür sorgen, dass das Festival im Jahr 1968 aus politischer Solidarität abgebrochen wird. Am Ende bleiben aber vor allem Rätsel und vor allem die Frage, wie Godard geglaubt haben konnte, seine Liebe zu Anne Wiazemsky - ordentlich gespielt von Stacy Martin als Mädchen, das erst langsam realisiert, dass ihr Leben ein Spiegel von Godards "Verachtung" ist - könne Bestand haben. Aber diese Frage stellte man sich ja schon damals.Dass es eine Weile so aussah, dass ausgerechnet die Pressevorführung zu einem Film über einen Mann, der das Festival de Cannes einst zum Abbruch führte, nicht stattfinden, ist eine weitere pikante Note an diesem bislang doch sehr turbulenten 70. Jahrgang: Bevor das Publikum in den Salle Debussy zur Vorführung um 19 Uhr 30 eingelassen werden konnte, wurde im Saal eine verdächtige Tasche entdeckt, die jemand nach dem vorherigen Film - ein Screening von "Erbarmungslos" zu dessen 25. Jubiläum - hatte liegen lassen. Daraufhin wurden der Palais geräumt und die wartenden Journalisten aufgefordert, Abstand zu wahren. Nach einer halben Stunde wurde Entwarnung gegeben, und die Vorführung fand statt. Verrücktes Cannes.Thomas Schultze

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen