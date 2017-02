UPDATE: Oscar-Debakel: Wirtschaftsprüfer übernehmen Verantwortung

Großansicht Faye Dunaway (l.) und Warren Beatty (r.) mit den wahren Gewinnern: Adele Romanski und Jeremy Kleiner, den Produzenten von "Moonlight" (Bild: Jeff Lipsky / A.M.P.A.S.) Faye Dunaway (l.) und Warren Beatty (r.) mit den wahren Gewinnern: Adele Romanski und Jeremy Kleiner, den Produzenten von "Moonlight" (Bild: Jeff Lipsky / A.M.P.A.S.)

PricewaterhouseCoopers hat sich mittlerweile noch einmal in aller Form für den peinlichen Fehler entschuldigt - und dabei auch einen Verantwortlichen benannt. In einer Botschaft, die das Unternehmen auch über Twitter verbreitete, heißt es wörtlich:"PwC übernimmt die volle Verantwortung für die Reihe von Fehlern und Missachtungen etablierter Regeln während der Oscar-Verleihung. PwC-Partner Brian Cullinan händigte versehentlich den Reserve-Umschlag für die beste Hauptdarstellerin anstelle jenes für den besten Film an die Präsentatoren Warren Beatty und Faye Dunaway aus. Als der Fehler passiert war, wurden die Anweisungen zu seiner Behebung nicht schnell genug von Mr. Cullinan oder seiner Kollegin befolgt." Und weiter: "83 Jahre lang hat die Academy die Reibungslosigkeit der Preisvergabe während der Zeremonie in die Hände von PwC gelegt. Letzte Nacht haben wir versagt."Es war eine amüsante, überaus politische und in weiten Teilen vorhersehbare Preisverleihung - bis zum Schluss. Ausgerechnet in der Königskategorie geschah jene Panne, die man eigentlich für unmöglich hielt: Warren Beatty kam mit dem falschen Umschlag auf die Bühne und trotz sichtlicher Zweifel angesichts der Tatsache, dass auch Hauptdarstellerin Emma Stone auf dem darin enthaltenen Zettel vermerkt war, reichte er ihn kommentarlos an Faye Dunaway weiter - die " La La Land " zum Sieger in der Kategorie "Bester Film" ausrief.Was folgte, war für sich genommen als Drama Oscar-reif. Während die überglückliche Crew des Musicals ihre Dankesreden hielt, waren Oscar-Verantwortliche auf die Bühne gestürmt, um über den Fehler aufzuklären. "La La Land"-Produzent Fred Berger brachte es noch fertig, im Trubel ein "Wir haben übrigens verloren, wisst ihr..." mit der Statue in der Hand ins Mikrofon zu sprechen. Produzent Jordan Horowitz vermittelte dem tatsächlichen Gewinner-Team dann die Botschaft, während Beatty sichtlich betreten neben ihm stand: "Es gab einen Fehler! ' Moonlight ', ihr habt als bester Film gewonnen! Das ist kein Witz!" Zum Beweis zog er dann noch die Karte aus dem Siegerumschlag und hielt sie in die Kamera. Und dann die tolle Geste von Horowitz: "Ich bin wirklich stolz, diese Trophäe an meine Freunde von 'Moonlight' zu überreichen!"Nun, die Kreativen sind mit diesem Preis-GAU so souverän umgegangen wie nur irgend möglich, aber wie konnte es überhaupt zu diesem Fehler kommen? Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, die die Auszählung der Stimmen der Academy und die Bekanntgabe der Preisträger seit 83 Jahren überwacht, hat die Verantwortung übernommen. In einem Statement heißt es wörtlich:"Wir entschuldigen uns aufrichtig bei 'Moonlight', 'La La Land', Warren Beatty, Faye Dunaway und den Oscar-Zuschauern für den Fehler, der bei der Bekanntgabe des Gewinners in der Kategorie 'Bester Film' geschah. Den Präsentatoren war versehentlich der falsche Umschlag überreicht worden. Wir haben es sofort korrigiert, als der Fehler bemerkt wurde. Wir untersuchen jetzt, wie das passieren konnte und bedauern zutiefst, dass es geschah. Gleichzeitig sind wir dankbar für die Souveränität, mit der die Nominierten, die Academy, der Sender ABC und Moderator Jimmy Kimmel mit der Situation umgegangen sind."Wie aber konnte der Umschlag für einen bereits vergebenen Oscar in Beattys Händen landen? Die Antwort ist einfach: Von jedem Gewinnerumschlag existiert eine Dublette, die für den Fall der Fälle bei der Verleihung vorrätig gehalten wird. Offenbar wurde sie versehentlich herausgegeben.

Quelle: Blickpunkt:Film

