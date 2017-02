UPDATE: Cinecitta-Betreiber weiten Kinopläne für Erlangen aus

In Ergänzung zu ihrer ursprünglichen Meldung vom 2. Februar (siehe unten) hat die Familie Weber noch eine Klarstellung veröffentlicht, nachdem es seitens der Stadt Erlangen zunächst zu Irritationen kam. Darin entschuldigt man sich für die zunächst etwas unklare Darstellung, wonach dem Besitzer der Manhattan-Immobilie bereits ein Kaufangebot für das Nachbargrundstück unterbreitet worden sei. Tatsächlich habe es sich seitens der Stadt Erlangen damals zunächst nur um eine Anfrage gehandelt, ob der Eigentümer eventuell an einem Ankauf des angrenzenden Grundstücks Interesse hätte, falls sich die Stadt entschließe, das Grundstück zu verkaufen. Auch habe es seitens der Familie Weber bislang nur telefonischen Kontakt mit dem Kulturreferenten gegeben.Die bisher erarbeiteten Planskizzen und das auf dem Entwurf von 1996 basierende Modellfoto seien per Email an den Oberbürgermeister, den Kulturreferenten und den Baureferenten geschickt worden. "Falls das nicht als offizielle Anfrage verstanden wurde, bitten wir unser unprofessionelles Vorgehen zu entschuldigen", so die Familie Weber. Zur Klarstellung wolle man nochmals betonen, dass der vorgeschlagene Deluxe-Kinokomplex komplett auf dem Nachbargrundstück realisiert werden solle, während das bestehende Manhattan als eigenständiger Komplex erhalten bleibe.Klarstellen wolle man zudem, dass ein Deluxe-Kinoneubau keine "existentielle Notwendigkeit" darstelle. "Das neuerliche Engagement in Erlangen kam eher zufällig zustande, da es uns vor allem um die Rettung der Manhattan Kinos ging. Nach dem Motto 'wenn schon, dann richtig' haben wir dann unsere früheren Pläne auf dem Nachbargrundstück wieder ausgegraben und den Deluxe Kinokomplex vorgeschlagen", so die Webers.Der Klarstellung beigefügt ist ein Schreiben, aus dem ersichtlich werde, dass man den gekündigten Betreibern des Manhattan (die nun auf ihrer Facebook-Seite sehr nachdrücklich zum Widerstand gegen die Pläne der Webers aufrufen) mehrfach angeboten habe, dass das Manhattan Kino an gleicher Stelle von Ihnen weiterbetrieben werden könne. Leider sei darauf keine Reaktion erfolgt. "Offensichtlich setzen Frau Coburger und Herr Zwingmann darauf, dass ein Programmkino Neubauprojekt, für das es unserer Meinung nach kein machbares Finanzierungsmodell gibt, immer noch realisierbar ist, obwohl das Manhattan nun als Kino erhalten bleibt", so die Webers abschließend.Bereits wenige Wochen nach der Ankündigung, das Erlanger Programmkino Manhattan zu übernehmen und dort Deluxe-Säle zu installieren ( wir berichteten ), hat die Kinobetreiberfamilie Weber der Stadt nun einen noch ambitionierteren Vorschlag unterbreitet.Wie die Familie Weber mitteilt, habe sie der Stadt Erlangen nach Gesprächen, in deren Rahmen der große kulturelle Stellenwert des traditionellen Programmkinos betont worden sei, konzeptionelle Änderungen an den ursprünglichen Plänen vorgeschlagen. Demnach werde nun angestrebt, das Filmkunsttheater (für das der neue Mietvertrag bereits Anfang Januar unterzeichnet wurde) an gleicher Stelle zu erhalten und bereits Ende dieses Jahres nach gründlicher Sanierung und Modernisierung wiederzueröffnen. Eine Abkehr vom Deluxe-Konzept für Erlangen ist damit indes nicht verbunden - im Gegenteil. Denn direkt neben dem Manhattan solle dann ein Neubau für ein reines Deluxe-Kinozentrum entstehen. Das Erlanger Kinoprojekt wäre laut der Webers damit "einzigartig in ganz Deutschland".Voraussetzung ist, dass die Stadt das Grundstück an die Webers verkauft - die Chancen hierfür stehen aber wohl nicht schlecht. Denn schon vor dem Mieterwechsel im Manhattan war die Stadt an dessen Besitzer mit einem Kaufangebot herangetreten. Bereits Anfang der 1990er Jahre gab es für dieses Grundstück seitens der damaligen (und wiederum heutigen) Manhattan-Betreiber Claudia und Wolfram Weber zudem erste Pläne, die 1996 in einen konkreten Vorschlag zur Bebauung der Fläche durch den späteren Architekten des Cinecitta, Detlev Schneider, mündeten. Der Entwurf sah damals einen architektonisch anspruchsvollen Kinokomplex vor, der das Manhattan mit sieben bis acht Sälen in normaler Multiplex-Bestuhlung ergänzen sollte.Angedacht wäre nun als Alternative zur Deluxe-Umrüstung des Manhattan, dessen Bestand um eine reduzierte Version des 1996 geplanten Neubaus zu ergänzen und zu einem Gebäude-Ensemble mit großzügigen Foyers und Außenterrassen zu vereinen, das sich harmonisch in das Erlanger Stadtbild einfügen soll. Waren 1996 noch 1800 Plätze angedacht, würde der Neubau nach jetzigen Vorstellungen ca. 600 Luxus-Kinosessel in wiederum sieben bis acht Sälen vorsehen. Zu rechnen sei dabei mit einer Bauzeit von rund einem Jahr, so dass eine Fertigstellung im Idealfall bis Mitte 2018 denkbar wäre.Die drei Säle des Manhattan wiederum würden grundlegend renoviert, um dort ein Programmkino "nach modernsten Ansprüchen" betreiben zu können. Demnach würden die Leinwände deutlich vergrößert und der gesamte Komplex barrierefrei gestaltet, wozu auch die Ausstattung sämtlicher Säle mit dem CinemaConnect System von Sennheiser (wie im Cinecitta bereits geschehen) zählt.Die mit den neuen Plänen einhergehende Ausweitung des Deluxe-Engagements in Erlangen entspräche laut den Webers auch der Nachfragesituation vor Ort. Denn schon jetzt sehe man Probleme, den potenziellen Bedarf an Deluxe-Plätzen in den begrenzten Kapazitäten des Manhattan abzudecken - gerade auch mit Blick auf die Mitarbeiter der internationalen Firmen in und um Erlangen, die bereits gerne nach Nürnberg gingen, um dort das Deluxe-Angebot zu nutzen. Der Programmkinobetrieb werde durch die Kombination der Konzepte jedenfalls nicht negativ beeinflusst. Vielmehr würden sich die beiden Lichtspielhäuser ergänzen. Das Deluxe-Konzept, das in der Vergangenheit im Cinecitta auch Nicht-Kinogänger wieder für das Leinwanderlebnis begeistert habe, besitze das Potenzial, dem Manhattan als Filmkunsttheater ebenfalls wieder neue Besucher zuzuführen.Die Familie Weber hat das Bauvorhaben der Stadt Erlangen vorgestellt und hofft nun auf eine schnelle Entscheidung.

