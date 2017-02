UPDATE: ATV-Verkauf verzögert sich

UPDATE: Der Verkauf des österreichischen Privatfernsehsenders ATV an die ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe , den Eigentümer Herbert G. Kloiber Ende Januar noch innerhalb der nächsten Tage angekündigt hatte ( wir berichteten ), verzögert sich nun offenbar doch noch. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet habe der Betriebsrat des Senders jetzt dessen Mitarbeiter über entsprechende Aussagen Kloibers informiert. So zitiert die APA aus dem Schreiben: "Nach einstimmigem Beschluss des Betriebsrats haben wir ATV-Eigentümer Dr. Kloiber ersucht zu den Verkaufsverhandlungen Stellung zu nehmen. Durch die Entwicklungen der letzten Tage, die ihr sicherlich in den Medien mitverfolgt habt, war es ihm jedoch nicht möglich zum Zeitpunkt des Verkaufs bzw. zum Käufer Angaben zu machen. Auch seine Erwartungen, nämlich ein schneller Abschluss des Verkaufs an die ProSiebenSat.1Puls 4-Gruppe, haben sich nun nicht erfüllt. Wir haben eine Zusage des Eigentümers uns auf dem Laufenden zu halten und werden die Beantwortung unserer Fragen mit Nachdruck weiterverfolgen."Wegen des nach der ATV-Übernahme über 30 Prozent liegenden Marktanteils der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe hatte die Bundeswettbewerbsbehörde BWB angekündigt, die Übernahme nur unter Auflagen genehmigen zu wollen, die nun nach Angaben der Tageszeitung "Der Standard" noch einem "Markttest" unterzogen werden sollen.Darüber hinaus soll es laut "Standard" noch weitere Interessenten für ATV geben. So soll der Mediaprint-Verlag zusammen mit RTL und der Funke-Mediengruppe ein Angebot abgegeben haben, der "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner und "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand hätten erklärt, Angebote abgeben zu wollen.Im September vergangenen Jahres hatte Kloiber das ATV-Engagement aufgrund von Verlusten in zweistelliger Millionenhöhe als seinen "größten Fehler" bezeichnet und angekündigt, den Sender bis spätestens Ende 2017 verkaufen zu wollen ( wir berichteten ).

