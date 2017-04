Universal plant "Fast & Furious"-Spinoff

Großansicht Dwayne Johnson und Jason Statham sollen die Hauptfiguren im geplanten "Fast & Furious"-Spinoff verkörpern Dwayne Johnson und Jason Statham sollen die Hauptfiguren im geplanten "Fast & Furious"-Spinoff verkörpern

Im "Fast & Furious"-Franchises spielt Dwayne Johnson seit dem fünften Teil Luke Hobbs, Agent des Sicherheitsdienstes im US-Außenministerium, Jason Statham tauchte zum ersten Mal im sechsten Teil als Deckard Shaw auf. Nun plant Universal einem Bericht des Filmnachrichtenblogs "Deadline.com" zufolge ein Spinoff, in dem beide im Mittelpunkt stehen sollen. Mehr ist zu dem Projekt aktuell noch nicht bekannt, außer, dass Chris Morgan , Autor der Teile drei bis acht, auch das Skript für das Spinoff schreiben soll.Die ersten sieben Teile des "Fast & Furious"-Franchises haben zusammen mehr als 15 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit knapp 3,9 Mrd. Dollar eingespielt. Der achte Teil hatte in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende die Zwei-Mio.-Besucher-Marke geknackt und steht weltweit bei etwas mehr als 900 Mio. Dollar.

Quelle: Blickpunkt:Film

