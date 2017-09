Universal plant Ausstieg bei Oriental Dreamworks

Mit der Übernahme von Dreamworks Animation im April vergangenen Jahres hat Universal auch das 2012 von Dreamworks Animation und China Media Capital gegründete Joint Venture Oriental Dreamworks übernommen. Wie die "Financial Times" berichtet, will das Hollywoodstudio seinen 45-prozentigen Anteil an dem Joint Venture nun verkaufen.Li Ruigang, Chairman der China Media Group, erklärte gegenüber dem Blatt: "Wir haben darüber gesprochen, die Strategie von Oriental Dreamworks zu ändern, das Unternehmen zu verkleinern und uns mehr auf die kreative Seite zu konzentrieren. Auch bin ich mehr auf China und weniger global fokussiert, während sie (Anm. d. Red.: Universal) in China Filme für die ganze Welt machen wollen. Aktuell hat ein Themenpark in Peking für Universal Priorität."Laut "Financial Times" soll es bereits Vorverhandlungen mit Warner Bros. über Universals Anteil an Oriental Dreamworks gegeben haben.

