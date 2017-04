Universal Pictures verdoppelt Gewinn

Großansicht Umsatzmotor für Universal im ersten Quartal 2017: "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" (Bild: Universal) Umsatzmotor für Universal im ersten Quartal 2017: "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" (Bild: Universal)

Bei einem um 43,2 Prozent auf 1,981 Mrd. Dollar angestiegenen Umsatz konnte Universal Pictures , die Filmsparte von NBC Universal , das Ebitda im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 167 auf 368 Mio. Dollar mehr als verdoppeln. Das geht aus der heute veröffentlichten Bilanz des Mutterkonzerns Comcast hervor.Als Grund für den Anstieg gibt Comcast Erlössteigerungen in den Bereichen Kino und Home Entertainment sowie ein Plus bei den Lizenzumsätzen an. Im Kinobereich besonders hervorgetan haben sich im ersten Quartal 2017 demnach Filme wie "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" "Get Out" und "Split" sowie das bereits im Dezember 2016 gestartete Animationsmusical "Sing" . Das Erlösplus von 43,2 Prozent konnte dann auch höhere Programm- und Produktionskosten überkompensieren.Die Kabelsparte von NBC Universal steigerte ihren Quartalsumsatz um 7,6 Prozent auf 2,641 Mrd. Dollar, das Ebitda lag mit 1,116 Mrd. Dollar um 16,8 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Rückläufige Werbeeinnahmen wurden hier durch Zuwächse bei den Distributions- und Lizenzerlöse mehr als wett gemacht.Die Sendersparte von NBC Universal konnte beim Umsatz um 5,9 Prozent auf 2,208 Mrd. Dollar zulegen und steigerte das Ebitda um 13,4 Prozent auf 322 Mio. Dollar. Dies ist vor allem auf einen Anstieg bei den Distributions- und Lizenzerlösen zurückzuführen.

Quelle: Blickpunkt:Film

