Universal erreicht Boxoffice-Meilensteine in Rekordzeit

Mit einem weltweiten Einspiel von 174 Mio. Dollar hat " Die Mumie " am vergangenen Wochenende dazu beigetragen, dass Universal Pictures am weltweiten Boxoffice der Sprung über die Einspielmarke von drei Mrd. Dollar gelungen ist - und das drei Tage vor dem Zeitpunkt, an dem diese Marke im Rekordjahr 2015 gefallen war. Universal konnte die Drei-Mrd.-Dollar-Marke in seiner Unternehmensgeschichte damit zum fünften Mal knacken und ist das zweite Studio nach Disney, dem das in diesem Jahr gelang. Weltweit erfolgreichster Titel des Jahres für Universal ist "Fast & Furious 8" , mit einem Einspiel von 1,231 Mrd. Dollar die Nummer elf in der ewigen Bestenliste.Auch außerhalb Nordamerikas hat Universal am vergangenen Wochenende einen Meilenstein - die Zwei-Mrd.-Dollar-Marke - geknackt; insgesamt stehen 2,088 Mrd. Dollar zu Buche. Dies gelang dem Studio zum insgesamt dritten Mal und fünf Tage früher als im bisherigen Rekordjahr 2015. Auch hier ist Universal das zweite Studio, das diese Marke 2017 knacken konnte.Neben "Fast & Furious 8" trugen zum Boxofficeerfolg von Universal in diesem Jahr noch "Sing" (388,6 Mio. Dollar / 271,1 Mio. Dollar), " Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe " (weltweit: 379,9 Mio. Dollar; außerhalb Nordamerikas: 265,4 Mio. Dollar), "Split" (277 Mio. Dollar / 138,8 Mio. Dollar) und "Get Out" (250 Mio. Dollar / 74,6 Mio. Dollar) bei.

Quelle: Blickpunkt:Film

