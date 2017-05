UNIC ehrt Gründer von Arcadia Cinema

Großansicht Piero Fumagalli (Bild: UNIC) Piero Fumagalli (Bild: UNIC)

Im Rahmen der diesjährigen CineEurope (19. bis 22. Juni) zeichnet der europäische Dachverband UNIC Piero Fumagalli mit dem "UNIC Achievement Award" aus. Fumagalli ist Gründer und CEO der italienischen Kinogruppe Arcadia Cinema, die 1997 ins Leben gerufen wurde und insgesamt vier Multiplexe in Norditalien betreibt. Wie es zur Begründung der Auszeichnung heißt, habe sich Arcadia Cinema kontinuierlich selbst neu erfunden. Anfang der 2000er Jahre sei die Gruppe die erste in Italien gewesen, die auf Volldigitalisierung gesetzt habe. Seither sei man stets ganz vorne mit dabei gewesen, wenn es um Innovationen gegangen sei, egal ob im Bereich immersiver Tonsysteme oder der Laserprojektion, wo Arcadia Cinema jeweils zu den sogenannten "Early Adoptern" zählte.Trotz dieser Bemühungen, den Gästen stets ein Erlebnis ganz auf der Höhe der Zeit zu bieten, habe das Unternehmen von Fumagalli allerdings auch stets ein Auge für die Historie der Filmindustrie gehabt. So wird in den Kinos nach wie vor auch die analoge 70mm-Filmprojektion gepflegt, ein Saal namens "Energia" sei zudem maßgeschneidert für 70mm-Präsentationen. Unter italienischen Filmfans gelte dies als eines der großartigsten Leinwanderlebnisse des Landes. Wie sehr Fumagalli auf Details achtet, zeigt sich wiederum unter anderem darin, dass er selbst am Design der Sitze in seinen Kinos mitgewirkt hat."Piero Fumagalli hat sich als wahrer Pionier der italienischen und europäischen Kinoszene erwiesen. Als wahrer Innovator hat er immense Hingabe dafür gezeigt, das Kinoerlebnis mit modernster Technologie kontinuierlich zu verbessern", so UNIC-Präsident Phil Clapp

Quelle: Blickpunkt:Film

