Ungarn zu Gast im Fünf Seen Land

Ungarn, das in diesem Jahr mit Ildikó Enyedis "On Body and Soul" den Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale gestellt hatte, ist in diesem Jahr Gastland beim 11. Fünf Seen Filmfestival (27. Juli bis 5. August) . "Ich möchte die Möglichkeit bieten, mehr zu erfahren über dieses Land, dessen Bild gerade in jüngerer Zeit von Stereotypen geprägt ist. Es gibt eine Vielzahl von ausgezeichneten, hoch interessanten Filmen aus Ungarn, die es mehr als wert sind, gesehen zu werden", erklärt Festivalleiter Matthias Helwig . So werden in allen Sektionen des Festivals Filme aus Ungarn in Anwesenheit von deren Regisseuren zu sehen sein. Partnerländer des Fünf Seen Filmfestivals sind wie in den Vorjahren Indien und Taiwan."Herzstück", so heißt es in einer Pressemitteilung, sind auch in diesem Jahr die 28 Filme des Hauptwettbewerbs beim Fünf Seen Filmfestival; zu dessen Abschluss am 5. August werden Preise in Höhe von insgesamt 20.000 Euro an den besten Spielfilm, den besten Nachwuchsfilm, den besten Dokumentarfilm und den besten Film aus der Horizonte-Menschenrechte-Sektion vergeben.Im Rahmen der traditionellen Dampferfahrt auf dem Starnberger See wird erneut der beste Kurzfilm des Festivals ausgezeichnet. Für die Sektion Kurzfilme hat es in diesem Jahr mehr als 400 Einsendungen gegeben. Im Vorfeld der Dampferfahrt finden Kurzfilmabende in Starnberg, Herrsching, Weßling und erstmals auch in Gauting statt. Aus den vier besten Filmen wählt das Publikum im Rahmen der Dampferfahrt den Sieger aus.Bereits am 30. Juli wird der Preis für das beste Drehbuch erstmals im Rahmen von Fokus Drehbuch beim Empfang der Drehbuchautoren verliehen. Fokus Drehbuch wird vom Fünf Seen Filmfestival in Kooperation mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) durchgeführt und von der FFA gefördert.Weitere Informationen unter www.fsff.de , wo ab 10. Juli auch das Programm des 11. Fünf Seen Filmfestivals verfügbar sein wird.

Quelle: Blickpunkt:Film

