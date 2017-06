"Un Beau Soleil Intérieur" eröffnet Filmfest München

Großansicht Festivalleiterin Diana Iljine präsentierte heute das Programm für das 35. Filmfest München (Bild: Sonja Calvert) Festivalleiterin Diana Iljine präsentierte heute das Programm für das 35. Filmfest München (Bild: Sonja Calvert)

"Knife in the Clear Water", Xuebo Wang, China (CineVision)

"The Summer Is Gone", Dalei Zhang, China (International Independents)

"Walking Past the Future", Ruijun Li, China (International Independents)

"Three", Johnnie To, Hong Kong (Spotlight)

"76 Minutes and 15 Seconds With Abbas Kiarostami", Seifollah Samadian, Iran (Lights! Camera! Action!)

"Take Me Home", Abbas Kiarostami, Iran (Lights! Camera! Action!)

"Immortality", Medi Fard Ghaderi, Iran (International Independents)

"Parting", Navid Mahmoudi, Iran (CineVision)

"Wenn Gott schläft", Till Schauder, Deutschland/Iran (International Independents)

"The Bonfire", Dmitrii Davydov, Russland (International Independents)

"Queen Of Spades", Pavel Lounguine, Russland (Spotlight)

"Der Duellist", Aleksey Mizgirev, Russland (Spotlight)

"Loveless", Andrey Zvyaginstev, Russland (CineMasters)

"Closeness", Kantemir Balagov, Russland (CineVision)

"Die Sanfte", Sergei Loznitsa, Deutschland/Russland (CineMasters)

180 Filme aus 60 Ländern sind in diesem Jahr auf dem Filmfest München (22. Juni bis 1. Juli) zu sehen. 45 davon werden in der bayerischen Landeshauptstadt ihre Welt-, 120 ihre Deutschlandpremieren feiern. Das gab Festivalleiterin Diana Iljine heute bekannt.Eröffnet wird das Filmfest München in Anwesenheit der Regisseurin mit Claire Denis' "Un Beau Soleil Intérieur", der bereits zum Auftakt der Quinzaine des Réalisateurs in Cannes gezeigt worden war. Darin spielt Juliette Binoche eine Pariser Künstlerin auf der Suche nach Liebe und ihrem persönlichen Seelenfrieden.In diesem Jahr gibt es auf dem Filmfest München keinen expliziten Länderschwerpunkt, jedoch zwei Themenschwerpunkte. Bei den Filmen, die unter dem Mottogezeigt werden, stehen junge Protagonisten im Mittelpunkt, die sich überall auf der Welt auf den Weg machen. Es werden folgende Filme gezeigt:Zweiter Themenschwerpunkt des diesjährigen Filmfest München ist. In den unter diesem Schwerpunkt gezeigten Filmen wehren sich Filmemacher und Protagonisten mit Phantasie und innovativem Willen gegen alte, repressive Strukturen. Hier werden zu sehen sein:Auch ohne expliziten Länderschwerpunkt trägt das Filmfest München in diesem Jahr der zunehmenden weltpolitischen Bedeutung von, demundRechnung und zeigt Filme, die in diesen Ländern "gedreht, gesehen und geliebt werden", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bewusst habe man dabei nicht nur politisches Festival-Autorenkino, sondern auch hochwertiges Genrekino ausgewählt:Das komplette Programm des Filmfest München ist ab 9. Juni unter www.filmfest-muenchen.de zu finden.

