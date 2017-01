Umweltschutz ist Film- und Fernsehproduzenten wichtig

Die Einhaltung ökologischer Kriterien beim Dreh ist Film- und TV-Produzenten in Deutschland sehr wichtig. Das ergibt die alljährliche Umfrage unter den Mitgliedern der Produzentenallianz , deren Ergebnisse jetzt vorgelegt wurden. Erstmals wurde in diesem Jahr abgefragt, ob Produktionen auf umweltverträglichen bzw. -neutralen Standards beruhen. Demnach produzieren 58 Prozent der teilnehmenden Unternehmen bereits teilweise oder überwiegend auf der Grundlage ökologischer Kriterien. 62 Prozent gaben allerdings an, dass der Einsatz umweltfreundlicher Technologien und Maßnahmen zu Kostenerhöhungen führen würden; nur 24 Prozent rechnen dagegen mit gleichbleibenden oder gar sinkenden Kosten durch den Umweltschutz. Oliver Castendyk , Wissenschaftlicher Direktor der Produzentenallianz, ist erfreut über diesen Trend: "Es freut uns, dass in einer derart unter Kostendruck stehenden Branche wie der deutschen Film- und Fernsehproduktion deutlich mehr als die Hälfte der Produzenten bereits in Teilen umweltverträglich dreht. Es bleibt aber noch viel zu tun; nicht zuletzt müssen die Auftraggeber davon überzeugt werden, die Mehrkosten des 'Green Film Shooting' nicht den Produzenten aufzubürden."Insgesamt attestiert die Mitarbeiterbefragung, die die Produzentenallianz seit 2009 alljährlich durchführt, den Film- und Fernsehproduzenten eine leichte Entspannung der wirtschaftlichen Gesamtsituation. So gaben 41 Prozent der Kinofilmproduzenten an, im Vergleich zum Vorjahr einen Verlust gemacht zu haben; 2016 waren es noch 50 Prozent gewesen; bei den Fernsehproduzenten sank dieser Anteil von 21 auf 16 Prozent. Auseinander gehen die Trends bei den Umsätzen: während die Fernsehproduzenten hier ein leichtes Plus verzeichneten, gingen die Umsätze der Kinofilmproduzenten der Umfrage zufolge zurück.Weitere Informationen unter www.produzentenallianz.de

