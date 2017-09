Ulmen dreht zweite "jerks."-Staffel

Großansicht Fahri Yardim und Christian Ulmen im Vorfeld zum zweiten "jerks."-Dreh (Bild: maxdome/ProSieben/André Kowalski) Fahri Yardim und Christian Ulmen im Vorfeld zum zweiten "jerks."-Dreh (Bild: maxdome/ProSieben/André Kowalski)

Im Mai kündigte Maxdome die Fortsetzung seiner ersten Serieneigenproduktion "jerks." an. Nun schreiten Christian Ulmen und sein Serienpartner Fahri Yardim wieder als befreundetes Alltagschaoten-Duo zur Tat. Noch im September beginnen in Potsdam die Dreharbeiten zu zehn neue Folgen. Vor und hinter der Kamera gibt es kaum Veränderungen. Talpa Germany realisiert die Eigenproduktion von Maxdome und ProSieben Hauptdarsteller Christian Ulmen führt abermals Regie. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel ist für das erste Halbjahr 2018 geplant. Nach der Maxdome-Premiere wandert die Serie wie schon in der Vorsaison ins Free-TV zu ProSieben. Für den Sender handelt es sich dabei um das einzige aktuelle deutsche Fiction-Programm."Ich freue mich auf die Schauspieler - und auf meinen anatolischen Freund Fahri, und darauf, dass ich morgens nur zehn Minuten zur Arbeit habe", äußerte sich Christian Ulmen zum bevorstehenden Drehstart.

Quelle: Blickpunkt:Film

