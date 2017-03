UFA-Urgestein verstärkt die ndF

Nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung von UFA Serial Drama zum Jahresende 2016 hat Rainer Wemcken ein neues Tätigkeitsfeld gefunden. Er arbeitet künftig als freier Produzent für die ndF . Wemcken gilt in der Branche als "Mister Serial Drama" und als Kopf hinter wegweisenden Formaten wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" "Hinter Gittern - Der Frauenknast" oder "Verliebt in Berlin" . Er war seit 2001 als Geschäftsführer von Grundy UFA und der daraus hervorgegangenen UFA Serial Drama tätig."Nach meiner 20-jährigen Tätigkeit bei der UFA habe ich große Lust, neue Herausforderungen anzunehmen.", äußert sich Wemcken zu seinem neuen Engagement. ndF-Geschäftsführer Eric Welbers sieht in der Personalie "einen Glücksgriff" für sein Unternehmen: "Er passt sowohl fachlich als auch menschlich ideal ins Team. " Wemckens Serienkompetenz im Bereich der Daily und Weekly komplementiere das Seriengeschäft der ndF perfekt.

Quelle: Blickpunkt:Film

