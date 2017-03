UFA plant Westerwelle-Biopic

Großansicht Guido Westerwelle (1961 - 2016) Guido Westerwelle (1961 - 2016)

Am Montag Freud, am Mittwoch Westerwelle. Man darf gespannt sein, welche Mitteilungen bis zum Wochenende noch aus der Potsdamer Produktionsschmiede UFA Fiction den Weg in die weite Medienwelt finden. Wie "Die Zeit" berichtet, plant UFA Fiction ein Biopic über den im vergangenen Jahr verstorbenen FDP-Politiker Guido Westerwelle. Grundlage für die Verfilmung bildet das Buch "Zwischen zwei Leben", das der frühere Außenminister kurz vor seinem Tod gemeinsam mit dem ehemaligen "Stern"-Chefredakteur Dominik Wichmann schrieb. Westerwelle erzählt darin, wie er mit seiner Leukämie-Erkrankung lebte.Erst vor zwei Tagen wurde bekannt, dass die UFA und der WDR gemeinsam an einem TV-Mehrteiler über Sigmund Freud arbeiten.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen