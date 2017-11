UFA plant Reeperbahn-Mehrteiler

Nach einer Idee und einem Drehbuch von Hannah und Raymond Ley plant UFA Fiction den in den 1960er Jahren angesiedelten Mehrteiler mit dem Arbeitstitel "Zellers Reeperbahn", den Raymond Ley auch inszenieren wird.In der Hauptrolle spielt Ulrich Tukur Walter B. Zeller, Sohn einer Blankeneser Reedereifamilie und Sänger, der mit seiner Familie in St. Pauli lebt. In seinen Liedern erzählt der drogenabhängige (Lebens)Künstler, der sich mit der Vermittlung chinesischer Schwarzarbeiter seine Musikergagen ein wenig aufpeppt, von der Reeperbahn. Als sein Vater stirbt und sein Bruder Georg ( Joachim Krol ) das gesamte Familienvermögen erbt, ändert sich Zellers Leben schlagartig. Weitere Rollen haben u.a. Lisa Wagner als Walters Frau, Mala Emde als seine Tochter, André Hennicke Alexander Grünberg und Felix Römer übernommen.Ulrich Tukur skizziert die Handlung des Mehrteilers: "'Zellers Reeperbahn' ist eine Hamburger Familiengeschichte, die rauer und abgründiger nicht sein könnte. Was in den dreißiger Jahren beginnt, endet in den frühen sechziger Jahren in einer Katastrophe. Drei Reedersöhne, deren Schicksal völlig unterschiedlich verläuft, bekämpfen einander bis aufs Blut. Walter Zeller, das schwarze Schaf der Familie, gerät früh auf die schiefe Bahn, betreibt ein Nachtlokal auf St. Pauli, in dem er zum Tanz aufspielt und seine eigenen Lieder singt. Zeller hat ein großes Herz und er besitzt den Charme und die Moral eines Kindes. Die Reeperbahn ist seine Heimat, hier kennt er die Regeln, und mit ihm steigen wir hinab in eine schillernde Welt, die geprägt ist von Alkohol, Drogen, Prostitution und Mord. Zeller hat im Laufe der Jahre einen sehr eigenwilligen musikalischen Stil entwickelt, den die Leute gerne hören. Und diese Musik, eine fesselnde Mischung aus Swing und düsterem Chanson, werde ich für dieses Projekt komponieren. Ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt und das nichts von der viel strapazierten Reeperbahnromantik übrig lässt."UFA Fiction hat bereits einen ersten, knapp fünfminütigen Trailer zu "Zellers Reeperbahn" (AT) veröffentlicht:Produziert wird der Mehrteiler von Benjamin Benedict , der sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Hannah und Raymond Ley sowie Ulrich Tukur freut: "Raymond Ley hat auf einzigartige, überraschende und differenzierte Weise immer wieder historische Stoffe filmisch in Szene gesetzt. Mit Ulrich Tukur in der Hauptrolle des Walter B. Zeller haben wir nicht nur einen der besten Schauspieler Deutschlands, sondern auch einen brillanten Komponisten gewinnen können, der selbst die Musik beisteuern wird. Die Reeperbahn bietet einen einzigartigen Mikrokosmos, eine Welt der Abgründe und Gegensätze, und ist zugleich ein historisch einzigartiger Ort, weltbekannt für das wohl legendärste Rotlichtviertel, mit all seinem Wahnsinn und zugleich der Faszination, die von ihr ausgeht. Eine Parallelwelt, in der wir Familiendrama und gleichwohl Milieustudie erzählen möchten - die ideale Ausgangslage für eine deutsche Familiensaga."Hannah und Raymond Ley sagen über das Projekt: "Für uns ist Walter B. Zeller der singende Don Draper (' Mad Men ') der Reeperbahn: Charmanter Chansonier, brutaler Menschenhändler und bigotter Kleinbürger. Diese Typen waren schon immer auf dem Kiez zuhause. Wir nehmen die Geschichte der Familie Zeller 1959/1960 in den Fokus: Zellers Frau Almut geht fremd, seine Tochter Kitty strebt nach Höherem, sein Sohn liebt einen Tänzer, sein Bruder Georg hasst ihn - und Walter B. Zeller singt, betört, betrügt, gewinnt und verliert. Zellers Lieder sind faszinierende Miniaturen des Daseins auf dem Kiez - Schlager, die zu Herzen gehen und den Verstand berühren. Aber Zeller ist auch ein Verbrecher, ein Zuhälter, mit einem Hang zu exotischen Drogen. Als er endlichen einen Hit schreibt, im Radio gespielt und ins Fernsehen eingeladen wird, entführt jemand seine Frau Almut. Jetzt muss Zeller sich beweisen."Ein Zeitplan für "Zellers Reeperbahn" (AT) steht noch nicht fest.Auf der Mipcom in Cannes hatten Beta Film und Neuesuper ein auf der Reeperbahn in den 1970er Jahren angesiedeltes Serienprojekt mit dem Titel "Luden" angekündigt ( wir berichteten ).

