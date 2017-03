UFA mit Sigmund-Freud-Projekt

Leben und Wirken Sigmund Freuds stehen im Zentrum eines TV-Projekts, das UFA Fiction gemeinsam mit dem WDR entwickelt. "Freud", so der Arbeitstitel des geplanten Mehrteilers, stellt den hartnäckigen Kampf des Wiener Neurologen gegen die Intrigen und Anfeindungen der Gesellschaft und der wissenschaftlichen Konkurrenten in den Mittelpunkt. Eine bedeutende Rolle kommt seinen komplexen Beziehungen zu drei prägenden Frauen seines Lebens zu: seiner Ehefrau Martha, seiner Schwägerin Minna und seiner Tochter Anna. Zugleich werde Freud im Kontext seiner Zeit gezeigt, im Ringen mit den Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts, so die Ankündigung der UFA.Für die Produktionsfirma ist deren Geschäftsführer Benjamin Benedict im Lead, für den WDR übernimmt Barbara Buhl die redaktionelle Verantwortung. Zu den Fachberatern gehört der Präsident der Freien Universität Berlin, Prof. Dr. Peter-André Alt, dessen Biographie "Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne" erst kürzlich erschienen ist."Freud ist eine Jahrhundertfigur. Allein und gegen alle Widerstände hat er unser Bild von uns selbst verändert. Die Geschichte dieses außergewöhnlichen Entdeckers des Unbewussten, dem wir so viel zu verdanken haben, wurde noch nie in der zwingend gebotenen Ausführlichkeit erzählt", nennt Benjamin Benedict einige der Beweggründe für das Freud-Projekt.

