UFA Fiction holt "Romeo und Julia" ins 21. Jahrhundert

Großansicht UFA-CEO Nico Hofmann ist einer der Produzenten von "Romeo und Julia" UFA-CEO Nico Hofmann ist einer der Produzenten von "Romeo und Julia"

Auf der Basis einer musikalischen Adaption von "Romeo und Julia", für die die Musiker Ulf Sommer und Peter Plate verantwortlich zeichnen, plant UFA Fiction einen Musicalfilm, mit dem man Shakespeares Klassiker "in die Welt des 21. Jahrhunderts" übertragen will, wie es in einer Pressemitteilung heißt.Neben Sommer und Plate werden Nico Hofmann Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger von UFA Fiction als Produzenten fungieren, als Chefdramaturg ist Thomas Laue an Bord. Weitere Informationen zu dem Projekt liegen noch nicht vor.Nico Hofmann freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit Sommer und Plate, denn: "Mit Ulf und Peter verbindet mich eine lange Freundschaft. Ihre Songs gehören für mich nicht nur privat zu meinen Lieblingsstücken, die beiden haben bundesrepublikanische Popgeschichte geschrieben. Ihre 'Romeo und Julia'-Musicaladaption begeistert. Wenn man die wunderbaren Songs und Arrangements hört, öffnen sich ganze Bilderwelten: Das schreit geradezu nach einem großen Kinofilm!"Für die beiden Musiker, zu deren gemeinsamen Projekten u.a. das Duo Rosenstolz und das erste deutsche Album von Sarah Connor zählen, erfüllt sich mit dem "Romeo und Julia"-Projekt nach eigenen Aussagen ein Traum: "Seit Jahren träumen wir davon, mit Nico Hofmann zusammenzuarbeiten. Seit Jahren arbeiten wir an unserem Musical zu 'Romeo und Julia'. Insofern ist die Verfilmung dieser Geschichte mit unserer Musik und die Produktion eines Kinofilms mit Nico Hofmann und seinem tollen Team die Erfüllung eines Riesentraumes: Wir könnten nicht glücklicher sein."Einen ersten Vorgeschmack wird es bereits morgen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der UFA in Berlin geben. Dort werden die Musicalstars Maxine Kazis, Johannes Huth und Stefanie Dietrich von Sommer und Plate komponierte Songs aus "Romeo und Julia" präsentieren.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen