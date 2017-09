TV-Reihe "Die purpurnen Flüsse" im Dreh

Großansicht Erika Sainte, Ken Duken, Olivier Marchal und Michelangelo Marchese (v.l.n.r.) in "Auf der Jagd", dem ersten Film der vierteiligen Reihe "Die purpurnen Flüsse" (Bild: ZDF/Jo Voets) Erika Sainte, Ken Duken, Olivier Marchal und Michelangelo Marchese (v.l.n.r.) in "Auf der Jagd", dem ersten Film der vierteiligen Reihe "Die purpurnen Flüsse" (Bild: ZDF/Jo Voets)

Noch bis Anfang Dezember laufen in Belgien die Dreharbeiten zur deutsch-französischen Krimireihe "Die purpurnen Flüsse", die Maze Pictures zusammen mit EuropaCorp. Télévision mit dem ZDF als Koproduzent produziert. Wie das ZDF heute mitteilt, schließt die vierteilige Reihe an die Kinoverfilmung von Jean-Christophe Grangés Bestseller mit Jean Reno in der Hauptrolle an.Im aktuell im Dreh befindlichen ersten Film der Reihe mit dem Titel "Auf der Jagd" ermitteln die Kommissare Pierre Niémans ( Olivier Marchal ) und Camille Delauny ( Erika Sainte ) im Elsass. Während einer Jagd wird dort der Familienerbe der deutschen Adelsfamilie von Geyersberg an einen Baum gebunden tot aufgefunden. Bei ihren Ermittlungen werden die beiden Kommissare von dem deutschen Kripo-Beamten Nicolas Kleinert ( Ken Duken ) unterstützt. Als die von Nora von Waldstätten gespielte Schwester des Toten von einer Dogge bedroht und ein Cousin ermordet aufgefunden wird, wird Niémans klar, dass irgendjemand mit der Adelsfamilie eine Rechnung offen zu haben scheint und sich jetzt rächen will.Die drei Mordfälle in den weiteren Filmen aus der Reihe werden die beiden Kommissare in unterschiedliche französische Provinzen und nach Deutschland führen und geschehen wie der erste unter mysteriösen Begleitumständen.Förderung erhielt die Entwicklung der Reihe vom Deutsch-Französischen Förderfonds, die Redaktion seitens des ZDF, das sich gemeinsam mit ZDF Enterprises an dem Projekt beteiligt, liegt bei Doris Schrenner und Sebastian Lückel. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Quelle: Blickpunkt:Film

