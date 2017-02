TV-Monatsmarktanteile: ZDF und RTL bauen Marktführerschaft aus

Mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent, das sind 1,4 Prozentpunkte mehr als im Dezember, konnte das ZDF seine Marktführerschaft beim Gesamtpublikum nicht nur halten, sondern sogar ausbauen. Die Mainzer profitierten dabei vor allem von Krimis wie der Serie "Ein starkes Team", die an der Acht-Mio.-Zuschauer-Marke kratzte, "Marie Brand und das ewige Wettrennen" und "Ein Kommissar kehrt zurück" sowie dem Historienzweiteiler "Das Sacher. In bester Gesellschaft" , die zwischen gut sechs und siebeneinhalb Zuschauer begeistern konnten. Platz zwei beim Gesamtpublikum belegte im Januar RTL , das seinen Marktanteil dank "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" um 1,8 auf elf Prozent steigern konnte. Im Januar 2016 hatten allerdings noch 11,7 Prozent zu Buche gestanden. Auf Platz drei beim Gesamtpublikum abgerutscht ist die ARD , die im Vergleich zum Dezember 0,6 Prozentpunkte einbüßte und im Januar auf einen Marktanteil von 10,6 Prozent kam. Im Reichweitenranking belegte das Erste mit den vier "Tatort"-Folgen im Januar zwar die Plätze eins bis vier, blieb aber mit Werten zwischen 8,33 und 9,9 Mio. Zuschauern jedes Mal unter der Zehn-Mio.-Zuschauer-Marke. Auch alle übrigen Sender mussten im Januar beim Gesamtpublikum Verluste hinnehmen. Am höchsten waren sie bei Sat.1 (0,5 Prozentpunkte / 6,6 Prozent), gefolgt von ProSieben (0,4 Prozentpunkte / 4,7 Prozent), Kabel eins (0,2 Prozentpunkte / 3,5 Prozent) sowie Vox (fünf Prozent) und RTL II (3,1 Prozent), die im Vergleich zum Dezember jeweils 0,1 Prozentpunkte einbüßten.Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte Marktführer RTL seine Spitzenposition ausbauen. Ein Marktanteil von 15,4 Prozent bedeutete eine Steigerung von 3,4 Prozentpunkten gegenüber dem Dezemberwert; hier hatte das Dschungelcamp, das regelmäßig für Werte jenseits der 40-Prozentmarkte gesorgt hatte, ebenfalls maßgeblichen Anteil. Der Wert aus dem Januar 2016 - ebenfalls ein Dschungelcamp-Monat - wurde jedoch um 0,9 Prozentpunkte verpasst. Unter die Zehn-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen rutschte im Januar ProSieben. Die Münchner verloren im Vergleich zum Dezember, als die Castingshow "The Voice of Germany" noch für gute Werte gesorgt hatte, einen halben Prozentpunkt und kamen im Januar auf einen 14/49-Marktanteil von 9,8 Prozent. Auch Sat.1 bekam das Fehlen von "The Voice of Germany", das man sich mit Schwestersender ProSieben "geteilt" hatte, zu spüren und büßte 0,8 Prozentpunkte ein; der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug im Januar 8,1 Prozent. Gleichbleibend bei fünf Prozent lag Kabel eins, wohingegen Vox (sieben Prozent) und RTL II (5,2 Prozent) Verluste von 0,3 bzw. 0,2 Prozentpunkte hinnehmen mussten. Gar 0,8 Prozentpunkte büßte die ARD bei den 14- bis 49-Jährigen ein; ein Marktanteil von 5,6 Prozent entspricht dem niedrigsten Wert der Sendergeschichte. Gesamtsieger ZDF konnte in dieser Zielgruppe 0,1 Prozentpunkte zulegen und kam im Januar auf einen 14/49-Marktanteil von 6,2 Prozent.

