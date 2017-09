TV-Monatsmarktanteile: Sat.1 überholt ProSieben

Auch wenn "Promi Big Brother" in diesem Jahr von den Höchstwerten vergangener Jahre ein Stückweit entfernt war, so sorgte die Containershow doch mit dafür, dass Sat.1 im August bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum Juli um einen halben Prozentpunkt zulegen konnte und mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent erstmals seit mehr als acht Jahren wieder vor Schwestersender ProSieben lag, der auf 8,3 Prozent gekommen war und im Vergleich zum Vormonat 0,6 Prozentpunkte eingebüßt hat. Da half auch ein starker Monatsendspurt mit neuen Staffeln von "The Big Bang Theory" und den "Simpsons" wenig; seit 4. August konnte ProSieben in dieser Zielgruppe keinen zweistelligen Tagesmarktanteil mehr erzielen. Marktführer bleibt weiter RTL , das mit 11,3 Prozent auf Juliniveau lag. Für Vox (plus 0,1 Prozentpunkte / MA: 7,4 Prozent) gab es einen kleinen Zuwachs, wohingegen RTL II (5,4 Prozent) und Kabel eins (4,7 Prozent) im Monatsvergleich jeweils 0,3 Prozentpunkte einbüßten.Beim Gesamtpublikum hatte das ZDF mit 13,1 Prozentpunkten, das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im Juli, die Nase vorn und lag damit in Dreiviertel der Monate des Jahres 2017 über der 13-Prozent-Marke. Das Erste konnte den Abstand dank eines Zuwachses von 0,3 Prozentpunkten etwas verringern und kam auf elf Prozent. Bei den privaten Sendern verzeichnete Sat.1 mit 0,4 Prozentpunkten den größten Zuwachs und kam auf 6,8 Prozent. Ebenfalls leicht zulegen - um 0,1 Prozentpunkte - konnte RTL (8,6 Prozent), während ProSieben (minus 0,1 Prozentpunkte / MA: vier Prozent), Kabel eins (minus 0,2 Prozentpunkte / MA: 3,3 Prozent) und RTL II (minus 0,3 Prozentpunkte / MA: 3,1 Prozent) leichte Verluste beim Gesamtpublikum hinnehmen mussten.

