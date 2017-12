TV-Monatsmarktanteile: ProSiebenSat.1 mit bestem Wert des Jahres

Großansicht Wolfgang Link, Vorsitzender der Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 TV Deutschland Wolfgang Link, Vorsitzender der Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Mit 28,5 Prozent, das ist ein halber Prozentpunkt mehr als im Oktober, haben die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe im November ihren besten Monatsmarktanteil des bisherigen Jahres erzielt. ProSieben schaffte dabei nicht nur im Gegensatz zum Vormonat wieder den Sprung über die Zehn-Prozent-Marke, sondern konnte mit 10,4 Prozent ebenfalls einen Jahresbestwert verbuchen. Wolfgang Link , Vorsitzender der Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 TV Deutschland: "Unsere Sendergruppe hat in den letzten Wochen richtig Fahrt aufgenommen. Nach dem guten Oktober können wir den November als bislang besten Monat des Jahres 2017 feiern, weil wir mit unserem Senderportfolio gut aufgestellt sind: Unser jüngster Sender Kabel eins Doku feiert den besten Monat seiner Geschichte. ProSieben bestätigt mit guten Zahlen eindrucksvoll seine Position als Nummer zwei im Zuschauermarkt (14/49). Und im Dezember feiern wir das Finale der erfolgreichsten 'The Voice of Germany'-Staffel seit drei Jahren." Neben ProSieben konnte im November auch Sat.1 , wo "The Voice of Germany" sonntags läuft, vom Erfolg der Castingshow profitieren und steigerte seinen 14/49-Marktanteil von 8,7 auf 8,8 Prozent. Marktführer ist weiterhin RTL, der erneut den Vormonatswert von 12,3 Prozent erreichte. Vor allem dank der Gründershow "Die Höhle der Löwen" und der dritten Staffel von "Club der roten Bänder" konnte Vox im November in dieser Zielgruppe kräftig zulegen - um 1,1 Prozentpunkte auf einen Marktanteil von 7,6 Prozent.Insgesamt konnte das ZDF seine Marktführerschaft noch ausbauen. Die Mainzer verzeichneten einen Marktanteilsanstieg im Vergleich zum Oktober um 1,1 Prozentpunkte und erzielten mit 13,5 Prozent den stärksten Wert seit Januar 2017 (13,9 Prozent). Die ARD konnte im Monatsvergleich nur 0,4 Prozentpunkte zulegen und kam auf 11,3 Prozent. RTL als stärkster privater Sender büßte gar 0,4 Prozentpunkte ein; die Kölner erzielten im November einen Gesamtmarktanteil von exakt neun Prozent.

Quelle: Blickpunkt:Film

