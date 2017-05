TV-Monatsmarktanteile: ARD verkürzt Abstand auf ZDF

Großansicht Der "Tatort: Fangschuss" verzeichnete Anfang April mehr als 14,5 Mio. Zuschauer Der "Tatort: Fangschuss" verzeichnete Anfang April mehr als 14,5 Mio. Zuschauer

Wenig Bewegung hat es bei den TV-Marktanteilen im April gegeben. Das ZDF konnte seine Führungsposition beim Gesamtpublikum ebenso behaupten wie RTL bei den 14- bis 49-Jährigen.Die Mainzer lagen insgesamt mit 12,5 Prozent um einen halben Prozentpunkt unter dem Märzwert und 0,1 Prozentpunkte hinter dem Wert vom April 2016. Demgegenüber konnte das Erste sogar 0,3 Prozentpunkte zulegen; im Vergleich zum März 2017 lag man mit 11,8 Prozent um 0,2 Prozentpunkte zurück und konnte so den Abstand zum ZDF verringern. Dazu beigetragen haben vor allem " Fangschuss ", der mit gut 14,5 Mio. Zuschauern erfolgreichste "Tatort" des Jahres, und das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, das deutlich mehr als elf Mio. Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hatte. RTL konnte beim Gesamtpublikum auf dem Bronzerang im Vergleich zum März sogar 0,1 Prozentpunkte zulegen, lag mit 9,4 Prozent aber um 0,6 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats.Die Gesamt-Marktanteile der weiteren Sender im April: Sat.1 6,8 Prozent (März 2017: minus 0,2 Prozentpunkte; April 2016: minus 0,6 Prozentpunkte), Vox 5,1 Prozent (jeweils minus 0,3), ProSieben 4,8 Prozent (plus 0,1 / minus 0,4), Kabel eins (plus 0,1 / minus 0,3) und RTL II 3,2 Prozent (+/-0 / minus 0,5).Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte RTL seine Marktführerschaft im April mit 12,1 Prozent zwar ausbauen, verlor aber im Vergleich zum Vormonat 0,2, im Vergleich zum Vorjahresmonat 0,6 Prozentpunkte. Hauptkonkurrent ProSieben büßte im Vergleich zum März 0,1 Prozentpunkte ein, lag mit 9,9 Prozent aber sogar um einen Prozentpunkt unter dem Aprilwert 2016. Sat.1 blieb mit 8,5 Prozent auf dem Niveau vom März 2017, büßte im Jahresvergleich aber einen halben Prozentpunkt ein. Die 14/49-Marktanteile der weiteren Sender: Das Erste 7,1 Prozent (März 2017: plus 0,1 Prozentpunkte / April 2016: 0,5 Prozentpunkte), Vox sieben Prozent (minus 0,6 / +/- 0), ZDF 6,1 Prozent (plus 0,1 / plus 0,3), RTL II 5,2 Prozent (minus 0,5 / minus 0,9) und Kabel eins 4,8 Prozent (plus 0,2 / minus 0,4).

Quelle: Blickpunkt:Film

