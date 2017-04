TV-Monatsmarktanteile: ARD verkürzt Abstand auf ZDF

Großansicht Erfolgreichstes TV-Programm im März: der ARD-"Tatort: Nachbarn" Erfolgreichstes TV-Programm im März: der ARD-"Tatort: Nachbarn"

Auch wenn es zur Marktführerschaft erneut nicht reichte, kann man die ARD getrost als den Gewinner bei den Marktanteilen im März bezeichnen. Das Erste verbesserte sich im Monatsvergleich um 0,2 Prozentpunkte auf einen Marktanteil von zwölf Prozent und konnte damit den Abstand auf Marktführer ZDF von eineinhalb auf einen Prozentpunkt verkürzen; das Zweite büßte 0,3 Prozentpunkte ein und kam im März auf einen Marktanteil von 13 Prozent. Mit dem Kölner "Tatort: Nachbarn" , der am 26. März auf knapp 11,2 Mio. Zuschauer gekommen war, hatte das Erste im März das einzige Programm mit mehr als zehn Mio. Besuchern ausgestrahlt. Recht nahe war dieser Marke die Übertragung des Fußball-Testspiels zwischen Deutschland und England, die am 22. März auf gut 9,7 Mio. Zuschauer gekommen war. Als drittes Quotenhighlight des Ersten ist die Historienserie "Charité" zu nennen, der mit etwas mehr als 8,3 Mio. Zuschauern am 21. März der erfolgreichste Serienstart auf dem Dienstagssendeplatz um 20.15 Uhr seit 25 Jahren gelungen war (wir berichteten). Das ZDF konnte seine Marktführerschaft beim Gesamtpublikum im März zwar verteidigen, büßte aber im zweiten Monat in Folge Marktanteile ein. Stärkster Privatsender war RTL , der sich gegenüber dem schlechten Februarwert um einen halben Prozentpunkt verbessern konnte, mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent aber weiter im einstelligen Bereich hängt. Sat.1 lag mit sieben Prozent leicht unter dem Vormonatswert von 7,1 Prozent, Vox steigerte sich um 0,1, ProSieben um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 bzw. 4,7 Prozent. Kabel eins blieb dagegen auf dem Februarwert von 3,4 Prozent und spürt nun den Atem von RTL II , das 0,1 Prozentpunkte zulegen konnte und im März beim Gesamtpublikum auf einen Marktanteil von 3,2 Prozent kam.Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die ARD ebenfalls zulegen - um 0,3 Prozentpunkte - und kam hier auf einen Marktanteil von sieben Prozent. Damit rangiert der Senderverbund einen Prozentpunkt vor der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz des ZDF, die 0,4 Prozentpunkte einbüßte. Marktführer RTL verharrte auf seinem Februarwert von 12,3 Prozent und sieht ProSieben näher kommen. Dank "Germany's Next Topmodel" und der Sitcom "The Big Bang Theory" , die im März sogar einmal die 20-Prozent-Marke knacken konnte, steigerten sich die Münchner um 0,4 Prozentpunkte auf einen 14/49-Marktanteil von zehn Prozent. Schwestersender Sat.1 (8,5 Prozent) verlor hingegen im Monatsvergleich 0,4 Prozentpunkte, Vox (7,6 Prozent) konnte 0,2 Prozentpunkte zulegen, RTL II (5,7 Prozent) verbesserte sich gar um 0,4 Prozentpunkte und Kabel eins (4,6 Prozent) büßte 0,2 Prozentpunkte ein.

Quelle: Blickpunkt:Film

