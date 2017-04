Trailer zu "Thor: Ragnarok" setzt Bestmarken

Großansicht Regisseur Taika Waititi (Bildmitte) am Set von "Thor Ragnarok" mit den Darstellern Tessa Thompson (Valkyrie) und Chris Hemsworth (Thor) (Bild: Jasin Boland) Regisseur Taika Waititi (Bildmitte) am Set von "Thor Ragnarok" mit den Darstellern Tessa Thompson (Valkyrie) und Chris Hemsworth (Thor) (Bild: Jasin Boland)

Ab Oktober wird der hammerschwingende Superheld in "Thor: Ragnarok" seinen dritten Soloauftritt in den Kinos haben. Und schon jetzt können es die Fans offenbar kaum erwarten, denn der am Montag veröffentlichte erste Trailer stellte in seinen ersten 24 Stunden im Netz neue Bestwerte auf. Er wurde in diesem Zeitraum mehr als 136 Mio. Mal aufgerufen und war ist damit der innerhalb der ersten 24 Stunden meistaufgerufene Trailer von Disney und Marvel Bisheriger Disney-Rekordhalter war " Die Schöne und das Biest " (127,6 Mio. Aufrufe), den bisherigen Bestwert für Marvel hatte "The First Avenger: Civil War" (94 Mio. Mal) aufgestellt gehabt.Mit 197 Mio. Aufrufen innerhalb der ersten 24 Stunden ist der am 29. März veröffentlichte Trailer zu der Stephen-King -Verfilmung "Es" der absolute Rekordhalter.

Quelle: Blickpunkt:Film

