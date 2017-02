Traditionskino "Weltspiegel" zwangsversteigert

"Um gegen die wachsende mediale Konkurrenz bestehen zu können, muss Kino etwas Besonderes bieten. Dazu gehört, dass der Ort selbst Faszination ausstrahlt, das Erlebnis soll schon beim Betreten des Foyers beginnen." So lautete das Credo von Ralf Zarnoch , der 2011 dem Cottbuser Kinojuwel Weltspiegel neues Leben eingehaucht hatte. Unterstützt von der FFA , dem Medienboard Berlin-Brandenburg sowie Stadt und Landesregierung hatte er keine Kosten gescheut, um dem von ihm bereits 2004 erworbenen Jugendstilbau einerseits den alten Glanz zurückzugeben, andererseits ein modernes Filmtheater zu schaffen, das ein breites Spektrum an Veranstaltungsmöglichkeiten bietet.Rund drei Mio. Euro flossen in Renovierung, Restaurierung und Modernisierung eines der ältesten Häuser Deutschlands. Eines Baudenkmals, das schon durch Architektur und Interieur dazu beitragen sollte, "Besucher in eine andere Welt zu entführen". Zur feierlichen Wiedereröffnung Ende Mai 2011 mit der 3D-Dokumentation " Pina " war Regisseur Wim Wenders persönlich nach Cottbus gereist - und hatte sich im Anschluss begeistert über das neue, alte Kino gezeigt, das just in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feierte.Die immensen Kosten für die Modernisierung eines Hauses mit drei Sälen und 660 Plätzen, von denen alleine gut 500 auf den Hauptsaal entfallen, erwiesen sich letztlich allerdings als zu hoch - zumal sie aufgrund der Denkmalschutzauflagen laut Zarnoch am Ende doppelt so hoch ausfielen, wie ursprünglich geplant. Zwar nahmen die Cottbuser das Filmtheater Weltspiegel seinen Angaben nach gut an, mit den Einnahmen habe man durchaus "kostendeckend" arbeiten können. Allerdings reichten sie nicht aus, um die Kredite zu bedienen, weswegen der Betreiber bereits 2014 Insolvenz anmelden musste.Der Betrieb wurde indes fortgesetzt, verantwortlich zeichnete der Berliner Insolvenzverwalter Udo Feser. Heute nun wurde die Immobilie vor dem Amtsgericht Cottbus zwangsversteigert - und kam Medienberichten zufolge bei einem Mindestgebot von 959.000 Euro letztlich für 1,2 Mio. Euro unter den Hammer. Den Zuschlag erhielt die Sparkasse Spree-Neiße, ihrerseits Hauptgläubiger im Insolvenzverfahren. Mitgeboten hatte den Berichten zufolge auch ein Berliner Filmverleiher.Der Spielbetrieb im Filmtheater Weltspiegel wird nun erst einmal unverändert fortgesetzt. Insolvenzverwalter Feser äußerte vor Ort die Hoffnung, mit der Sparkasse als neuem Eigentümer einen Mietvertrag für Zarnoch aushandeln zu können. Optimistisch für die Zukunft des Kinos stimmte auch die Aussage der Pressesprecherin der Sparkasse: "Wir können bestätigen, dass wir das Kino 'Weltspiegel' in der Cottbuser Innenstadt heute für 1,2 Millionen Euro erworben haben. Ziel ist es, das über 100 Jahre alte Filmtheater auch weiterhin zu betreiben. Wir bitten um Verständnis, dass wir weitere Informationen unter Berücksichtigung des Bankgeheimnisses nicht geben können."

