Tradeshow-Reigen bei der Kino 2017

Das Programm des Filmtheaterkongresses nimmt fünf Wochen vor dem Startschuss Gestalt an - jetzt steht auch das Line-Up für die diesjährigen Tradeshows. Und es zeigt sich: Auch wenn die Majors dem Filmtheaterkongress - mit einer namhaften Ausnahme - erneut die kalte Schulter zeigen, stehen zahlreiche Verleihpräsentationen auf dem Programm - inklusive eines exklusiven Eröffnungsfilms aus dem Hause Constantin.Bereits bekannt ist, dass die Tradeshows der Verleiher in diesem Jahr dort präsentiert werden, wohin der Film gehört: In einem Kino, genauer gesagt den beiden größten Sälen des CineStar-Hauses Filmpalast am ZKM. Eine weiter, bereits kommunizierte Neuerung: Sämtliche Tradeshows finden in den Vormittagsstunden statt, um der abendlichen Rush-Hour aus dem Weg zu gehen. Laut der Veranstalter bleibt den Fachbesuchern dank dieses neuen Konzepts damit mehr Zeit für Kongress, Messe, Filme und Gespräche. Netto stünde dabei sogar die (kurze) Wegzeit zwischen Messegelände und Kino für den so wichtigen persönlichen Austausch zur Verfügung. Dabei ergab sich noch eine kleine Änderung gegenüber dem ursprünglichen Plan: Anstelle von Bussen sollen die Kongressteilnehmer mit Sonderzügen der Straßenbahn (die Haltestelle befindet sich direkt vor dem ZKM) nach dem Ende der Tradeshows am Dienstag und Mittwoch direkt vom Kino zum Messegelände chauffiert werden. Der dritte Kongresstag findet dann komplett im Filmpalast am ZKM statt.Eine weitere Neuerung: Der Kongress beginnt in diesem Jahr bereits am Montagabend - mit einem exklusiven Screening des neuen Constantin-Films "Jugend ohne Gott", der regulär erst am 31. August startet. "Damit bieten wir bereits am Vorabend des Kongressbeginns eine Attraktion, die Besuchern die Entscheidung noch leichter macht, bereits am Montagabend anzureisen und dann zugleich am Dienstag gleich von Anfang an mit dabei zu sein, wenn die erste Tradeshow beginnt", heißt es dazu von der HDF-Tochter Forum Film.Die Constantin macht dann auch am Dienstag den Anfang, wenn sie um 9:15 Uhr den Reigen der Tradeshows eröffnet. Ab 10:00 Uhr folgen mit Weltkino, Kinostar, Farbfilm, Splendid und Camino mehrere kleinere Verleiher. Und ab 11:00 Uhr präsentiert parallel dazu das Imax im Filmpalast am ZKM eine eigene Trailer-Show für die neuesten Imax-Filme.Nach dem Abschluss der Tradeshows des ersten Kongresstages fährt pünktlich um 12:04 Uhr die erste "Kino 2017"-Straßenbahn in Richtung Messe, wo HDF-Vorstand Thomas Negele die Eröffnungsrede hält. Danach beginnt das umfangreiche Seminarprogramm, u.a. mit dem Top-Thema "Smart Data - Überlebensstrategien für das Kino".Am Mittwochvormittag präsentiert zunächst Studiocanal ab 9:15 Uhr seine Neuerscheinungen der nächsten Monate, um 10:00 Uhr folgt die Präsentation von Twentieth Century Fox - dem einzigen Major, der in Karlsruhe mit eienr Tradeshow vor Ort ist.Der dritte Kongresstag startet filmisch erneut um 9:15 Uhr mit der Präsentation der Preisträger des "Short Tiger" und Informationen der AG Kurzfilm zur Förderung des Kurzfilm-Einsatzes in Kino. Nach dem Top-Thema "Virtual Reality" - Einzelheiten dazu folgen später - beginnt um 11:00 Uhr die gemeinsame Tradeshow von Neue Visionen und Alamode. Und ab 11:45 Uhr präsentieren schließlich NFP und DCM ihre Trailer bevor dann um 13:00 Uhr eine Paneldiskussion zwischen Verleih und Kino über das TOP-Thema 4 "Zusammenarbeit von Kino und Verleih - was bringt die Zukunft?" den Abschluss des Kongressprogramms bildet.Das vollständige Kongressprogramm und alle Trade-Shows finden Sie unter www.forum-film.com

