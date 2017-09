TORONTO Tag 8 & 9: Geschichtsstunden

Großansicht Rauschender Erfolg: "Darkest Hour" (Bild: Universal) Rauschender Erfolg: "Darkest Hour" (Bild: Universal)

Großansicht Ätzende Satire: "The Death of Stalin" (Bild: Concorde) Ätzende Satire: "The Death of Stalin" (Bild: Concorde)

Großansicht Amerikanischer Skandal: "Chappaquiddick" (Bild: TIFF) Amerikanischer Skandal: "Chappaquiddick" (Bild: TIFF)

Politik wurde groß geschrieben auf dem 42. Toronto International Film Festival. Und auch wenn Donald Trump ein stets beliebter Gesprächsstoff, waren die politischen Filme doch vor allem geprägt von einem kritischen Blick auf Ereignisse in die Vergangenheit. Ein erwartetes Highlight war "Darkest Hour" mit Gary Oldman als Winston Churchill, mit dem Joe Wright nach seiner kommerziellen Bauchlandung mit "Pan" wieder auf Erfolgskurs zurückgekehrt ist. Nachdem er die Schlacht von Dünkirchen bereits in seiner Ian-McEwan-Adaption "Abbitte" thematisiert hatte, seinerzeit in einer längst legendären fünfminütigen Plansequenz, rückt dieser für den Fortbestand Englands entscheidende Moment des Zweiten Weltkriegs wieder in den Mittelpunkt eines Films, den man auch als Begleitfilm zu "Dunkirk" betrachten könnte. Weicht Christopher Nolans Meisterwerk nicht einen Moment von der Seite der am französischen Strand ums Überleben kämpfenden Männer - selbst Churchills "Never surrender"-Rede wird ganz am Ende von einem Soldaten aus der Zeitung vorgelesen -, nimmt "Darkest Hour" den Zuschauer mit in die Räume der Macht, in denen über das Schicksal der englischen Armee entschieden wird: Wenn sie in Frankreich zerrieben wird, kann sich die Insel nicht länger gegen Nazi-Deutschland verteidigen und wird gewiss fallen, wie schon Holland, Belgien und nun auch Frankreich gefallen sind. Selten weicht die Kamera von der Seite Churchills, der nach mehrjährigem Exil aus der Politik ausgewählt wird, den schwachen Chamberlain als Premierminister abzuwählen. Fast nicht wiederzuerkennen ist Gary Oldman, der voll und ganz hinter der Figur verschwindet, die er zu spielen hat - und vor allem John Lithgow und Brian Cox sofort vergessen lässt, die sich in "The Crown" respektive "Churchill" ebenfalls gerade erst an dem bekanntesten englischen Politiker des 20. Jahrhunderts versucht hatten.Was den Film öffnet, ist neben Wrights visuellem Einfallsreichtum die clevere Entscheidung, die Geschichte aus der Sicht von Churchills neuer Tippse, der für die Handlung erfundenen Elizabeth Layton zu erzählen: Lily James aus "Downton Abbey" ist mit ihren großen Rehaugen eine optimale Identifiktionsfigur, ein einfaches Mädchen, das zunächst von Churchills grober Art eingeschüchtert ist, aber nach und nach auch den Menschen entdeckt, der sich hinter dem barschen Auftreten versteckt: Daraus entwickelt "Darkest Hour" auch einen Humor, den man ihm nicht so ohne weiteres zugetraut hätte - und das Drama umso funktionieren lässt. Im Kern stecken nämlich die wagemutigen Manöver der mehr und mehr isolierten und längst nicht immer hundertprozentig von seinem Weg überzeugten Premiers, einerseits die Bestrebungen der politischen Kontrahenten einzudämmen, Friedensverhandlungen mit Hitler aufzunehmen, andererseits sein Volk auf einen Kampf einzuschwören, der womöglich nicht gewonnen werden kann. Was zu einem genialen dramaturgischen Kniff führt, Churchill am Tag seiner wichtigsten Rede erstmals die U-Bahn nach Westminster zu nehmen und mit ganz normalen Bürgern zu konfrontieren. Es ist eine emotional höchst befriedigende Präambel für seinen Auftritt vor dem Parlament, den Joe Wright als berauschendes Erlebnis inszeniert. Überwältigungskino kann so schön sein.Visuell bei weitem nicht so raffiniert, dafür gewappnet mit einem bestechenden Sinn für ätzenden Humor und die Absurditäten politischer Machtspiele, erwies sich "The Death of Stalin" von Armando Iannucci als eine der Entdeckungen auf dem TIFF. Seit seiner britischen Serie "The Thick of It" , aus der sich auch sein Filmdebüt "In the Loop" (der in Großbritannien und den USA gefeiert wurde und eine Oscar-Nominierung für das beste Drehbuch erhielt, in Deutschland indes unter dem wenig reizvollen Titel "Kabinett außer Kontrolle" als Videopremiere versenkt wurde) ergab, gilt der Schotte Iannucci als amtierender Meister der messerscharfen Politsatire. Was er seit 2012 auch mit seiner euphorisch gefeierten US-Serie "Veep" unter Beweis stellt. Nun richtet er seinen Blick erstmals auf eine historisch belegte Begebenheit, eine überaus heikle noch dazu, die zumindest auf den ersten Willen alles andere als komisch erscheint: das wilde Geschacher und Sich-in-Stellung-Bringen der Towarischs aus dem Politbüro nach dem überaus banalen Tod von Diktator Josef Stalin Anfang März 1953. Dabei muss Iannucci noch gar nicht einmal wild an den Tatsachen schrauben, um den Aberwitz der Situation und die Gewieftheit der Methoden, mit denen sich Nikita Chruschtschow vom Obkomsekretär zum Parteichef der KPdSU intrigierte, als Grundlage für eine Komödie zu nutzen, in der es bei jeder Pointe buchstäblich um Leben und Tod geht.Wenn die Beteiligten über Leichen gehen, um sich Vorteile beim Ringen um die Macht im Land zu verschaffen, befindet sich Iannucci in seinem Element und nutzt sein Talent für pechschwärzesten Humor, um aus einem Feuerwerk zündender Gags eine ätzende Abrechnung mit dem Machtapparat der UdSSR und dessen Politik der Einschüchterung zu machen. Die Schauspieler nutzen die Gunst der Stunde und stürzen sich mit Gusto auf die Rollen: Steve Buscemi als wieseliger Chruschtschow, Jeffrey Tambor als eitler Malenkow, Michael Palin als irritierter Molotow und last but not least der gefeierte Theaterschauspieler Simon Russell Beale als der soziopathische Geheimdienstchef Beria sind großartig als vormalige Speichellecker Stalins, die aus dem Schatten ihres vormaligen Führer treten, um ihre Lust an der Macht zu entdecken, ohne allerdings das nötige Rüstzeug zur Führung eines Landes mitzubringen. Was den Film nicht nur aberwitzig komisch macht, sondern auf bezeichnende Weise aktuell. Wenn in zehn Jahren ein Film über Ära Trump gemacht wird, muss Armando Iannucci Regie führen."Chappaquiddick", der neue Film von "Spuren" -Macher John Curran , jedenfalls erinnert den Zuschauer daran, dass Skandale in der amerikanischen Politelite kein Privileg der Gegenwart sind. Am 18. Juli 1969 wurden etwaige Präsidentschaftsträume von Senator Ted Kennedy, jüngster Bruder von John F. und Robert F., auf einen Schlag beendet, als er bei einem Aufenthalt auf Chappaquiddick Island am Steuer seines Wagens von einer Brücke ins Wasser abstürzte und seine 28-jährige Beifahrerin dabei ums Leben kam. Ganz geklärt sind die Umstände des Unfalls bis heute nicht. Klar ist aber, dass Kennedy und seine Berater alles Mögliche unternahmen, um den Vorfall unter den Teppich zu kehren. Nur der Mondlandung zwei Tage später ist es zu verdanken, dass er halbwegs glimpflich davon kam. Der Film jedenfalls lässt keinen Zweifel an Kennedys Schuld zu, der auch alles andere als sympathisch rüberkommt, wie er sich mit Haifischlächeln und Rücksichtslosigkeit aus der Verantwortung stehlen will, ohne jemals zu begreifen, was so verwerflich an seinen Handlungen ist. Jason Clarke spielt diesen Ted Kennedy als verwöhntes Kind, der darunter zu leiden hat, dass sein Vater Joseph - gespielt von Bruce Dern - nie viel von ihm gehalten hat und dem jedes Mittel recht ist, um seine Liebe - und die Sympathie der Menschen - zu gewinnen. Mit großer Sorgfalt gemacht ist "Chappaquiddick", der sowohl den Unfall in schrecklichem Detail festhält wie auch die Nachernte, wenn die Spindoktoren der Kennedys versuchen, einen Fall in den Griff zu bekommen der ihnen längst entglitten ist. Anders als "The Death of Stalin" erzählt John Curran diese Geschichte als Tragödie, als verdienten Fall eines Mannes, der gerne Größeres geworden wäre, allerdings nicht das Format dafür besaß.Thomas Schultze

Quelle: Blickpunkt:Film

