TORONTO Tag 1: Spiel, Satz, TIFF

Das größte Filmfestival auf amerikanischem Boden geht in seine 42. Runde. Zwei Tage nach der Weltpremiere in Schweden war "Borg/McEnroe - Duell zweier Gladiatoren" ein würdiger Auftakt des Toronto International Film Festival - als einer von zwei Filmen auf dem Festival, die sich mit Legenden des Tennissports beschäftigen. Während " Battle of the Sexes ", der seine Weltpremiere vor ein paar Tagen in Telluride hatte und am Wochenende in Toronto vom Stapel rollt, von dem legendären Schaukampf zwischen Billie Jean King und Bobby Rings erzählt und auf unterhaltsame Weise Fragen von Gender und Identität nachgeht, rückt der Film des dänischen Dokuspezialisten Janus Metz tatsächlich die Sportler in den Mittelpunkt, ihre Zweifel und Ambitionen, ihre inneren Kämpfe und den Antrieb, an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu gehen und sich selbst immer wieder übertreffen - die Angst des Tennis-Asses vor dem vergebenen Matchball.Er ist dabei nicht ganz ein "Wie ein wilder Stier" für das Tennis geworden, dafür ist der Sport an sich vermutlich zu zerebral. Aber mit seinen gelungenen intuitiven Schnittfolgen lässt "Borg/McEnroe" den Zuschauer doch ganz unmittelbar teilhaben am Innenleben von Björn Borg, der immer kühle, immer coole Eis-Borg, zum Zeitpunkt der Handlung vierfacher Wimbledon-Champion, ein zu stark nach innen gekehrter Typ, der so sehr mit sich und seinem zwanghaften Streben nach Perfektion hadert, dass er manchmal wirkt wie Kurt Cobain. Smells Like Tennis Spirit. Der schwedische Schauspieler Sverrir Gudnason ist perfekt in der Rolle. Obwohl er bereits 38 ist, sieht er nicht nur aus wie der 24-jährige Borg, er bewegt sich auch so, auch auf dem Platz: eine gewaltige Leistung. Ein Bild für die Ewigkeit gelingt ihm gleich zu Beginn des Films, wenn Borg auf den Balkon seiner Wohnung in Monte Carlo tritt, den Blick über die Cote d'Azur schweifen lässt und dann seine Liegestütze auf dem Geländer absolviert, ein Tanz auf der Rasierklinge regelrecht.Die Darstellung von John McEnroe, Borgs ebenso genialischer wie wilder Herausforderer, der ihm die Tenniskrone streitig machen will, ist nicht ganz so perfekt. Gerade das Stuntcasting dieses unberechenbaren Instinktsportlers, der wegen seines unflätigen Verhaltens auf dem Platz mehr Schlagzeilen macht als mit seiner unkonventionellen Technik und seines einzigartigen Ballgefühls, mit Shia LaBeouf - der Bad Boy Hollywoods spielt den Bad Boy des Tennis - erweist sich problematisch, weil er zum einen sichtbar zu alt ist für den Part des 20-jährigen McEnroe und zum anderen, wie der Film auch, nicht richtig interessiert an seiner Figur scheint. Aber dann treten die beiden Kontrahenten auf den Center Court von Wimbledon, um ihr legendäres Fünf-Satz-Finale von 1980 zu spielen, und man ist doch mitten drin im Krimi, weil es zu diesem Zeitpunkt dann nur mehr die beiden gibt und ihren Zweikampf. Und da ist dann Tennis das Spannendste, was man sich vorstellen kann.Eine große Premiere gab es am gestrigen Abend auch für "Call Me By Your Name" von Luca Guadagnino , der seit seiner Premiere im Januar in Sundance und danach im Panorama der Berlinale als eines der großen Kinohighlights des Jahres gefeiert wird. Die Verfilmung des Romans von André Aciman, adaptiert vom großen James Ivory , erzählt von einem Sommer in Norditalien im Jahr 1983, von einer Freundschaft zwischen einem 17-jährigen Jungen und eines etwas älteren amerikanischen Studenten, der Zeit als Assistent bei dem Vater des Jungen verbringt. Wie sich hier Blicke und Berührungen wie zufällig zu mehr verdichten, das ist sinnliches Kino der Sonderklasse. Und wurde nun auch euphorisch in Toronto gefeiert, wo der italienische Regisseur und seine Stars Armie Hammer und Timothée Chalamet - was für eine Entdeckung! - den Film erstmals auf amerikanischem Boden vorstellten.Bei einem Meet and Greet mit der internationalen Presse betonte Cameron Bailey, der künstlerische Leiter des TIFF, dass man als größtes Filmfestival auf amerikanischem Boden selbstverständlich immer großen Druck verspüre, weil man seinem Ruf einerseits gerecht werden wolle, andererseits aber immer aufmerksam sein müsse, um wichtige filmische Entwicklungen nicht zu verpassen. "Toronto, Venedig und Telluride verstehe ich als Ökosystem, das wunderbar im Einklang miteinander funktioniert", merkte er an. "Ich habe kein Problem damit, wenn der eine oder andere Film, den wir zeigen, vorher schon bei den Kollegen lief. Bei uns ist er dann doch immer etwas Besonderes, weil wir, anders als die beiden anderen Festivals, vor allem ein Publikumsfestival sind." Noch nichts sagen wollte Bailey über die Nachfolge des langjährigen Festivalchefs Piers Handling, der nach dem 43. TIFF im nächsten Jahr sein Amt niederlegen wird. "Da sind noch keine Entscheidungen getroffen - jetzt geht es erst einmal um das aktuelle Festival, danach sehen wir weiter. Es ist ja auch noch reichlich Zeit."Jane Schoettle, langjährige Programmiererin des Festivals und ausgewiesene Spezialistin für den deutschen Film, wies darauf hin, dass auch in diesem Jahr die deutsche Präsenz wieder eine große Bedeutung habe. "Ich finde das aktuelle deutsche Kino wahnsinnig aufregend", erklärte sie. "Es scheint nicht mehr so belastet von der deutschen Vergangenheit, sondern ist fest verankert in der Gegenwart. Einen Film wie , Drei Zinnen ' von Jan Zabeil halte ich für eines der großen Höhepunkte in unserem diesjährigen Line-up - er kann international jederzeit mühelos bestehen." Michael Lerman, Progammierer der Primetime-Reihe, freut sich indes sehr darüber, die beiden ersten Folgen der ersten deutschen Netflix-Serie, "Dark" von Baran Bo Odar und Jantje Friese , vorstellen zu können: "Ich war ein Riesenfan von ihrem ,Who Am I', der vor drei Jahren in Toronto lief. Als ich gehört habe, dass sie eine Serie machen, habe ich sofort Kontakt zu Netflix aufgenommen. Ich freue mich riesig, dass ich die Serie in meiner Reihe vorstellen kann."

