Toronto-Mitbegründer Bill Marshall 77-jährig verstorben

Bill Marshall, der 1976 zusammen mit Henk Van der Kolk und Dusty Cohl das Toronto International Film Festival gegründet hatte und dort in den ersten drei Jahren als Festivalleiter fungierte, ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Wie seine Familie bekannt gab, erlitt er am Neujahrsmorgen in einem Krankenhaus in Toronto einen Herzstillstand.Der gebürtige Schotte Bill Marshall war 1955 nach Kanada ausgewandert. Er fungierte in Toronto unter anderem als Wahlkampfmanager und Büroleiter von drei Bürgermeistern und unterstützte zuletzt auch den aktuellen Bürgermeister von Toronto, John Tory.Marshall produzierte 13 Filme, darunter Richard Benners Drama "Ausgeflippt" , für das Hauptdarsteller Craig Russell auf der Berlinale 1978 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden war, sowie Hunderte von Dokumentationen. Marshall war maßgeblich an der Gründung zahlreicher Branchenorganisationen wie der Academy of Canadian Cinema and Television und des Toronto Film and Television Office beteiligt und fungierte als Präsident der Canadian Association of Motion Picture Producers."Ohne seine Beharrlichkeit und seine Hingabe wäre das Toronto International Film Festival heute nicht unter den einflussreichsten öffentlichen Kulturfestivals der Welt", so Festivaldirektor Piers Handling in einem Statement.

