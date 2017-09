TORONTO-Bilanz: Der Nabel der Filmwelt

Großansicht Verzückte Toronto: "Call Me By Your Name" (Bild: TIFF) Verzückte Toronto: "Call Me By Your Name" (Bild: TIFF)

Großansicht Glenn Close mit einer Karrierebestleistung in "The Wife" (Bild: TIFF) Glenn Close mit einer Karrierebestleistung in "The Wife" (Bild: TIFF)

Großansicht "Three Billboards" mit guten Oscar-Chancen (Bild: Fox) "Three Billboards" mit guten Oscar-Chancen (Bild: Fox)

Großansicht Faustdicke Überraschung: "I, Tonya" (Bild: TIFF) Faustdicke Überraschung: "I, Tonya" (Bild: TIFF)

Großansicht Großer Hit in Toronto: "The Shape of Water" (Bild: Fox) Großer Hit in Toronto: "The Shape of Water" (Bild: Fox)

Großansicht Toronto war begeistert von "The Florida Project" (Bild: TIFF) Toronto war begeistert von "The Florida Project" (Bild: TIFF)

Großansicht Jessica Chastain ist stark in "Molly's Game" (Bild: TIFF) Jessica Chastain ist stark in "Molly's Game" (Bild: TIFF)

Großansicht "Darkest Hour" bietet klassische Oscar-Unterhaltung (Bild: TIFF) "Darkest Hour" bietet klassische Oscar-Unterhaltung (Bild: TIFF)

Großansicht Publikumserfolg in Toronto: "55 Steps" (Bild: TIFF) Publikumserfolg in Toronto: "55 Steps" (Bild: TIFF)

Mehr als 30 Filme habe ich in acht Tagen in Toronto gesehen. So viele, wie es möglich war, wenn man das Festival zusätzlich nutzen wollte, um nebenher noch ein bisschen, aber bei weitem nicht genug Kontaktpflege zu betreiben und über das Gesehene für unseren Onlinedienst zu schreiben, immerhin fünf längere Texte. Und nicht zu vergessen die viele Zeit, die dafür darauf draufging, sich für den jeweils nächsten Film anzustellen, um sicherzugehen, dass man ihn auch wirklich sieht, idealerweise auf einem ordentlichen Sitzplatz. Anstellen ist eine Wissenschaft in Toronto. Ich besuche das Festival seit 2000, aber noch nie waren die Schlangen gerade bei den gefragten Titeln schlimmer als in diesem Jahr. Wenn am Nachmittag zu den Pressevorführungen in dem 14 Säle umfassenden Scotiabank Theatre auch noch erste offizielle Festivalvorführungen dazukamen, wirkte es manchmal, als befände man sich in einem komplexen, undurchschaubaren Spinnennetz, das sich weit über das Kinofoyer hinaus bis auf die Straßen vor dem Kino erstreckte und um ganze Blöcke erstreckte.Doch so sehr man sich auch müht und streckt und anstrengt, man wird das Gefühl nicht los, nicht genug gesehen zu haben, sich nicht immer bei den richtigen Filmen angestellt zu haben, womöglich das eine Highlight verpasst zu haben, dass dem Festival seinen Stempel aufdrückt. Auf Anhieb würde mir ein Dutzend Filme einfallen, die ich gerne noch mitgenommen hätte, aber aus dem einen oder anderen Grund nicht besuchen konnte. "The Children War" von Richard Eyre mit Emma Thompson nach einer Vorlage von Ian McEwan zum Beispiel. Der Sundance-Hit "Mudbound". Der Boston-Attentat-Film "Stronger" mit Jake Gyllenhaal. "Kings", der erste englischsprachige Film von "Mustang"-Regisseurin Deniz Gamse Ergüven, dem allerdings kein guter Ruf vorauseilte. Oder der Deep-Throat-Film "Mark Felt - The Man Who Brought Down the White House" mit Liam Neeson. Zu gern hätte ich "Brad's Status" mit Ben Stiller gesehen oder "Euphoria" mit Alicia Vikander oder "Beast", der mit von britischen Kollegen sehr ans Herz gelegt wurde. Lynne Sheltons "Outside In" hatte auf meiner Must-See-Liste gestanden, die ich vor dem Festival erstellt hatte, "Thelma" von Joachim Trier, die Neuverfilmung von "Papillon" mit Charlie Hunnan und "Who We Are Now" mit Julianne Nicholson. Und wenn man der Berichterstattung der Kollegen Glauben schenken darf, habe ich richtig etwas verpasst, weil mir "The Wife" mit einer wohl Oscar-würdigen Glenn Close durch die Lappen gegangen ist. Gerne hätte ich stattdessen auf Brie Larsons Regiedebüt "Unicorn Store" verzichtet. Und auch wegen "On Chesil Beach", noch eine Ian-McEwan-Verfilmung immerhin mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, oder "Journey's End" mitten aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs hätte ich rückblickend vielleicht auch verzichtet. Aber so ist das bei einem Festival dieser Größe, das zwar mit 320 Filmen ein um 20 Prozent reduziertes Programm im Vergleich zum Vorjahr hatte, aber doch eine so völlig unübersichtliche Mammutverantstaltung ist, dass man unmöglich alles sehen kann, was man vielleicht sehen sollte. Etwas mehr als 30 Filme, das ist eine stattliche Ausbeute für acht Tage.Wenn man sich die Publikumspreise, die zum Abschluss des TIFF vergeben werden ansieht, dann lag ich gar nicht mal so schlecht bei meiner Auswahl. Im Vorfeld hatte man vermutet, "The Shape of Water" von Guillermo Del Toro würde das Rennen machen: Auf kaum einen anderen Film war der Run größer als auf den Venedig-Gewinner, kaum ein Film war vom Publikum euphorischer gefeiert worden. Und auch Greta Gerwigs Regiedebüt "Lady Bird", wieder mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, galt als heißer Favorit: Kein Film hatte einen größeren Buzz in Telluride. Der People's Choice Award ging schließlich an "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh, der schon im Wettbewerb von Venedig hohe Wellen geschlagen und den Drehbuchpreis gewonnen hatte. Ein verdienter Gewinner, weil an dieser pechschwarzen, so bitterbösen und doch so wunderschönen Komödie einfach alles stimmte. Weil sie den Zuschauer vom ersten Moment an packt, wenn sich Frances McDormand in der Rolle der Mildred Hayes erkundigt, welche Worte man denn nicht benutzen dürfe, wenn man die Werbefläche dieser drei lange verwaisten Reklametafeln an einer wenig befahrenen Straße in das Dörfchen Ebbing buche. Mit ihren Botschaften macht sie der Polizei die Hölle heiß, die ihrer Ansicht nach nicht genug unternimmt, um die Vergewaltigung und den Mord an ihrer Tochter aufzuklären. Man erwartet nun einen immer weiter eskalierenden Schlagabtausch. Aber die erste Überraschung ist schon, dass der von Mildred attackierte Polizeichef nicht das erwartete rassistische Arschloch ist, sondern sich als feiner Kerl entpuppt, der Verständnis für das Anliegen seiner Kontrahentin hat - und obendrein inoperabel an Krebs erkrankt ist. Mit jeder neuen Szene stellt sich die Situation wieder ein bisschen anders dar, als man erwartet hat. Und so ist man schließlich doch nicht verwundert, dass sich aus diesem anfangs so erbitterten Film voller Hass ein fast zartes Plädoyer für Vergebung, Verständnis und zweite Chancen entwickelt. Neben der großartigen McDormand liefern Woody Harrelson als Polizeichef und Sam Rockwell als sein nicht allzu heller und tatsächlich durch und durch rassistischer Deputy die tollsten Leistungen ab.Auch mit dem zweiten Platz lag das Publikum des TIFF nicht falsch: "I, Tonya" von Craig Gillespie, der nach ein paar eher gesichtslosen Studioproduktionen wie "Fright Night", "Million Dollar Arm" oder "The Finest Hours" endlich das Versprechen einlöst, das er vor nunmehr zehn Jahren mit "Lars und die Frauen" gegeben hatte, liegt tonal gar nicht einmal so weit weg von "Three Billboards". Auch diese schwarze Komödie mit Anleihen bei den Coen-Brüdern über die berühmt-berüchtigte Eiskunstläuferin Tonya Harding taucht tief ein in den Alltag der Red States, und doch nterläuft er die Erwartungen: Nichts wäre leichter, als Harding ans Messer zu liefern. Sie würde es einem leicht machen, diese unflätige und unangenehme White-Trash-Prinzessin, die zwar als erste Sportlerin den dreifachen Axel bewältigte, aber ansonsten wenig vorzuweisen hat, was sie sympathisch erscheinen ließe. Und doch schlägt das Herz des Films für seine Titelfigur, schält sich aus der Handlung das Porträt einer Frau heraus, die zunächst von ihrer Mutter missbraucht wurde und danach von ihrem Ehemann, die mit aller Macht versucht, aus dem Teufelskreis auszubrechen, aber nicht die Fähigkeiten dafür besitzt. Dass sie am Schluss, nach all den Demütigungen und Niederschlägen, immer noch steht, sich immer noch ihre trotzige Würde bewahrt hat, macht sie zu einer Heldin, mit der man nicht gerechnet hatte. Margot Robbie spielt Tonya Harding mit zähnefletschender Verzweiflung. Noch besser ist Allison Janney, die ihr Muttermonster mit einer nonchalanten Selbstverständlichkeit spielt, die einem kalte Schauer den Rücken herunterlaufen lässt (und irre lustig ist). Schon in Sundance und Berlin hatte "Call Me By Your Name" zu den großen Hits gezählt. In Toronto wurde Luca Guadagninos Film über einen heißen Sommer im Norden Italiens, an dem ein 17-jähriger Junge mehr über die Liebe und Lust erfährt, als er es sich hätte träumen lassen, mit dem dritten Platz des Publikumspreises gewürdigt.Nun ist Toronto kein A-Festival. Und doch ist dieser Publikumspreis gerade im gängigen Narrativ wichtig, dass das TIFF das Festival der Oscar-Gewinner ist. Im vergangenen Jahr hatte "La La Land" den People's Choice Award gewonnen, der sich danach "Moonlight", der ebenfalls in Toronto zu sehen gewesen war, bei den Academy Awards geschlagen geben musste (mit sechs Oscars allerdings die meisten Statuen mit nach Hause nehmen konnte. Vormalige Publikumspreisgewinner, die sich später als bester Film bei den Oscars durchsetzen konnten, umfassen "12 Years A Slave", "The King's Speech - Die Rede des Königs", "Slumdog Millionär" und "American Beauty", sowie bereits im Jahr 1981 "Die Stunde des Siegers". Auf Oscar-Nominierungen als bester Film brachten es folgende People's-Choice-Sieger: "Raum", "The Imitation Game", "Silver Linings", "Precious", "Tiger & Dragon" , "Das Leben ist schön", "Shine", "Places In The Heart" und "Der große Frust". Entsprechend ist es wert, sich die diesjährigen Preisträger noch einmal intensiver anzusehen. "Three Billboards" ist vielleicht zu wild und gewalttätig, um sich als bester Film durchsetzen zu können. Aber eine Nominierung sollte er sicher haben. Und Frances McDormand dürfte ebenfalls zu den sicheren Oscar-Kandidaten gehören wie Sam Rockwell sowie Regisseur und Autor Martin McDonagh. "I, Tonya" wird vermutlich als Film nicht wahrgenommen werden, aber Margot Robbie und Allison Janney könnten sich Nominierungen sichern. Und "Call Me By Your Name" wiederum hat eine Nominierung als bester Film sicher. Wie weit er schließlich kommt, hängt sicherlich auch davon ab, wie sehr die Mitglieder die schwule Liebesgeschichte im Zentrum goutieren können. Auch hier dürfen sich Regisseur und Schauspieler auf Nominierungen gefasst machen.Welche anderen Filme liefen in Toronto, die bei den Oscars ein Wörtchen mitreden könnten? "The Shape of Water" ist zwar als Monstermovie eher ungewöhnlich als Kandidat für die Academy Awards, aber bei einer guten Kampagne von Fox Searchlight ist mit diversen Nominierungen - bester Film, beste Hauptdarstellerin, beste Regie, diverse technische Kategorien wie Kamera, Schnitt und Ausstattung - zu rechnen. Gleiches gilt für "Lady Bird", der vielleicht zu klein und bescheiden ist, um als bester Film nominiert zu werden, aber Saoirse Ronan sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Was "kleine" Filme anbetrifft, scheint "The Florida Project" von Sean Baker die besseren Karten zu haben: Der wunderbare Film über eine alleinerziehende Mutter und ihre sechsjährige Tochter und ihr Sommer in einem zum Zuhause für Obdachlose umfunktionierten Billighotel einen Steinwurf von Disneyworld entfernt war in Cannes schon in der Reihe Quinzaine de Réalisateurs eine Sensation. Und auch in Toronto wurde der in den USA vom "Moonlight"-Verleih A24 ausgewertete Film, der einen fast märchenhaften Blick auf die harte Realität der amerikanischen Unterklasse wirft, euphorisch gefeiert. Da ist einiges drin. Einen sehr guten Eindruck hinterließ auch "Darkest Hour" von Joe Wright, ein eher klassisch-konventioneller Oscar-Anwärter über die Wochen, in denen Winston Churchill während der Schlacht von Dünkirchen über das Schicksal Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg ringt. Gary Oldman ist phänomenal in der Hauptrolle. Für Schauspieler war es ein insgesamt weniger aufregendes Festival: Zu den bereits genannten sollte sich höchstens noch Denzel Washington gesellen, der in Dan Gilroys "Roman J. Israel, Esq." als höchst ungewöhnlicher Anwalt groß aufspielt, allerdings ist der Film selbst nicht ganz so stark wie sein Hauptdarsteller. Ob der allemal Oscar-würdige Christian Bale mit seiner Leistung in dem majestätischen Western "Hostiles" von Scott Cooper zum Zug kommt, steht in den Sternen: Der Film hat noch keinen US-Verleih und daher selbstredend auch noch keinen Kinostart.Einen sehr guten Eindruck hinterließ auch Aaron Sorkins Regiedebüt "Molly's Game", in dem der Oscar-prämierte Drehbuchautor von "Money Ball" und "The Social Network" alles in die Waagschale wirft, was sonst auch seine Drehbücher auszeichnet: Seine Geschichte über die ehemalige Sportlerin Molly Bloom, die in New York einen exklusiven Pokerring aufzieht und schließlich das organisierte Verbrechen und das FBI auf den Plan ruft, steckt voller messerscharfer Dialoge und taucht ein in eine ganz spezifische Welt, die er förmlich von innen nach außen kehrt. Jessica Chastain sollte eine Rolle bei den Oscars spielen. Aber es ist ein außergewöhnlich starkes Jahr für Schauspielerinnen. Allein in Toronto waren so viele überzeugende Leistungen zu sehen, dass man mühelos mehr als fünf Nominierungen zusammenbekäme. Es gab viele starke Filme zu sehen. Aber ein totaler Überflieger, wie sie in den letzten Jahren "La La Land", "12 Years a Slave", "Moonlight" oder "Gravity" waren, war nicht wirklich dabei. Andererseits haben sich die Oscars geändert: Kleinere Filme haben mittlerweile größere Chancen. Man wird also abwarten müssen. Viele potenziell vielversprechende Filme sind noch nicht gezeigt worden - die neuen Filme von Richard Linklater, Steven Spielberg, Woody Allen und Clint Eastwood beispielsweise. Und natürlich sollte man auch das Potenzial von "Dunkirk" als Kriegsfilm, wie es noch keinen gegeben hat, nicht unterschätzen.Wenn Donald Trump beim 42. TIFF eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat, dann mag das daran liegen, dass in der kurzen Zeit, seitdem er Präsident der USA ist und in der er das Land grundlegend verändert hat, noch keine Filme gedreht werden konnten, die auf die neue Situation Bezug nehmen können. Prophetische politische Filme, die einen Blick in die Vergangenheit werfen, gab es allerdings doch zu sehen in Toronto. Zum Beispiel eben "Darkest Hour", der aufzeigt, wie sehr umsichtige Politiker ringen müssen, um zu ihren folgenschweren Entscheidungen zu kommen. Oder "Chappaquiddick" über den Skandal um Ted Kennedy im Jahr 1969. Und natürlich, ganz böse, der rasend komische "The Death of Stalin", in dem "Veep"-Macher Armando Iannucci das wilde Geschacher der Speichellecker aus dem Politbüro nach dem Ableben des Diktators im Jahr 1953 mit wütendem Humor auf die Schippe nimmt. Ein fabelhafter Film, der auch das Hier und Jetzt beschreiben könnte.Abschließend noch ein paar Worte zum deutschen Film, traditionell wohl gelitten in Toronto und auch in diesem Jahr wieder stark dabei. Über die starken Auftritte von "Der Hauptmann" von Robert Schwentke, "Drei Zinnen" von Jan Zabeil, der Netflix-Serie "Dark" von Baran Bo Odar und Jantje Friese sowie Wim Wenders' "Submergence" wurde bereits geschrieben. Unbedingt erwähnen sollte man noch "55 Steps", von der Kölner Elsani Film majoritär produziert und von Bille August mit Helena Bonham Carter und Hilary Swank in den Hauptrollen inszeniert. Das Drama um den juristischen Kampf um die Rechte psychisch kranker Patienten lief am abschließenden Freitag im Rahmen der Gala Presentations - und wurde dort minutenlang mit stehenden Ovationen gefeiert. Noch ein schöner Erfolg. Aber so ist das in Toronto: Das TIFF hat seinen herausragenden Ruf nicht nur, weil es das größte Festival auf amerikanischem Boden ist, sondern weil es ein Publikum hat, dass Kino in all seinen Ausprägungen liebt. Deshalb wird auch im kommenden Jahr kein Weg darum herum führen. Auch wenn die deutsche Filmpresse in diesem Jahrgang so schwach vertreten war, wie ich es in den letzten 15 Jahren nicht erlebt habe.Thomas Schultze

Quelle: Blickpunkt:Film

