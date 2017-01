"Toni Erdmann" in Palm Springs ausgezeichnet

Großansicht In Palm Springs als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet: "Toni Erdmann" (Bild: NFP) In Palm Springs als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet: "Toni Erdmann" (Bild: NFP)

Am Tag vor der Preisverleihung des heute zu Ende gehenden Palm Springs Film Festival wurde "Toni Erdmann" dort im Rahmen eines Mittagessens bereits als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Die aus internationalen Filmkritikern bestehende Jury lobte die "Originalität, menschliche Komplexität und die einzigartige tonale Inszenierung, die natürlich und nicht berechnend erscheint. Der Film wirft einen wachsamen Blick auf die Gesellschaftskultur, getragen von zwei wunderbaren Darstellern".Als beste Darstellerin in einem nicht-englischsprachigen Film wurde Isabelle Huppert für "Elle" ausgezeichnet. Sie wurde von der Jury für die "Tiefe und Menschlichkeit, die sie einem komplexen und konfliktbeladenen Charakter in einem herausfordernden unorthodoxen Film verleiht", geehrt. Die Auszeichnung für den besten Darsteller in einem nicht-englischsprachigen Film erhielt Gael Garcia Bernal für seine Rolle in "Neruda" . Diese Rolle beschreibt die Jury als das "Herz der tonalen Wechsel, die das historische Drama mit der Poesie ihres Anliegens durchzieht".Weitere Informationen zum Palm Springs Film Festival unter www.psfilmfest.org

Quelle: Blickpunkt:Film

