TNT ordert zweite "4 Blocks"-Staffel

Großansicht Kira Khodr Ramadan als Clanchef Toni Hamady (Bild: Turner Europe / Wiedemann & Berg) Kira Khodr Ramadan als Clanchef Toni Hamady (Bild: Turner Europe / Wiedemann & Berg)

Noch vor Ausstrahlungsstart der ersten Staffel hat sich TNT Serie für eine Fortsetzung der Serie "4 Blocks" entschieden, für die Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan gerade erst den Schauspielerpreis beim Festival Series Mania in Paris gewann. Der Seriensender von Turner Deutschland wird die zweite Staffel des Berliner Gangsterepos' wieder gemeinsam mit Wiedemann & Berg Television produzieren. Der Dreh ist für Ende 2017 geplant, die Ausstrahlung für 2018. Auch für die zweite Staffel sind sechs einstündigen Episoden eingeplant."Wir sind begeistert von der ersten Staffel und vom Feedback, das wir bisher bekommen haben. Viel wichtiger aber ist, dass wir einen tollen Plot haben, wie wir die Geschichte der Hamadys in der zweiten Staffel weiter erzählen können", äußerte sich Hannes Heyelmann , Geschäftsführer von Turner Zentral- und Osteuropa und verantwortlich für die internationale Strategie der Turner-Eigenproduktionen, zur Fortsetzung. Die frühe Ankündigung der zweiten Staffel ermögliche es, zeitig in die konkrete Umsetzung zu gehen und die Pause zwischen den beiden Staffeln möglichst kurz zu halten. Heyelmann wies auch auf den zweiten TNT-Seriendreh im nächsten Jahr, die Comedy-Serie "Arthurs Gesetz" hin - zwei Drehs eigenproduzierter Serien in einem Jahr habe es in der Sendergeschichte noch nicht gegeben."4 Blocks" feierte im Februar auf der Berlinale Premiere und wird ab 8. Mai immer montags um 21 Uhr auf TNT Serie ausgestrahlt.

Quelle: Blickpunkt:Film

