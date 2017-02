"Tiger Girl" vor der Weltpremiere

Großansicht "Tiger Girl" bietet Martial-Arthouse (Bild: Constantin Film) "Tiger Girl" bietet Martial-Arthouse (Bild: Constantin Film)

Großansicht Ella Rumpf begeistert in der Titelrolle (Bild: Constantin Film) Ella Rumpf begeistert in der Titelrolle (Bild: Constantin Film)

Großansicht Vanilla und Tiger nehmen das Gesetz in eigene Hände (Bild: Constantin Film) Vanilla und Tiger nehmen das Gesetz in eigene Hände (Bild: Constantin Film)

Großansicht Schließlich geht es auch in "Tiger Girl" ans Eingemachte (Bild: Constantin Film) Schließlich geht es auch in "Tiger Girl" ans Eingemachte (Bild: Constantin Film)

Klare Sache: "Regeln sind Freiheit!", verkündeten FOGMA selbstbewusst anlässlich ihres ersten Films, "Love Steaks" . Der schlug nicht nur als Film hohe Wellen (u.a. mit der Auszeichnung mit allen vier Förderpreisen des Neuen Films beim Filmfest München 2013), sondern lenkte in der Folge Aufmerksamkeit auf sich, als Regisseur/Autor Jakob Lass und seine gleichberechtigten Mitstreiter Ines Schiller (Autorin/Produzentin) und Golo Schultz (Komponist/Produzent) versuchten, ihre erste Produktion parallel zur Kinoauswertung auch auf den Webseiten der Kinos als kostenpflichtigen Stream anzubieten - aber an der Opposition der Kinos scheiterten. Konzeption, Herstellung und Auswertung gehen Hand in Hand, wenn FOGMA Filme macht und dabei neue Wege zu beschreiten versucht. Das selbst aufgestellte Regelwerk sieht beispielsweise vor, die Filme in einem langen Entwicklungsprozess auf die Beine zustellen, dann aber nur mit einem aufs Nötigste reduzierten Skelettdrehbuch zu realisieren, das eine szenische Abfolge beinhaltet, aber keine niedergeschriebenen Dialoge. FOGMA-Filme sollen in der Improvisation entstehen, in einem weitgehend dokumentarischen Umfeld. Fiktion trifft auf Doku trifft auf Improfilm, um eine Qualität des Echten zu erzielen.Damit lässt sich auch der Bogen schlagen zu "Tiger Girl" , dem zweiten, mit großer Spannung erwarteten FOGMA-Film, mit dem das Panorama-Special der Berlinale eröffnet wird. Mit der Entdeckung Ella Rumpf ) und Maria Dragus "Bacalaureat" , Deutscher Filmpreis 2010 für "Das Weiße Band" ) in den Hauptrollen aufregend besetzt, wird die Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft zweier junger, absolut gegensätzlicher Frauen erzählt, zwischen der schüchternen Vanilla, die sich zu einer Ausbildung bei einem Sicherheitsdienst anmeldet, und der gar nicht schüchternen Tiger, eine selbstbewusste, unabhängige junge Frau, die keine Kompromisse macht und sich immer nimmt, was sie will. Aus dieser Begegnung entwickeln Lass und seine Mitstreiter so etwas wie Bergmans "Persona" mit der Sprengkraft von Punk, einen "Fight Club" aus dem Hier und Jetzt von Berlin, oder - wie FOGMA es selbst nennen - "Martial Arthouse".Und das bedeutet: ",Love Steaks' und ,Tiger Girl' verbindet eine starke Improvisation; bei beiden Filmen gab es nur ein skelettartiges Drehbuch", erklärt Jakob Lass. "Was diesmal aber noch dazukam, waren die streng choreographierten Martial-Arts-Szenen, die Improvisation im Grunde nicht zulassen. Eine der spannenden Aufgaben war es, sie in das improvisierte Spiel zu integrieren." Eine weitere für "Love Steaks" aufgestellte FOGMA-Regel, der Film dürfe nur an einem Ort spielen, wurde bewusst im Verlauf der Arbeit am Drehbuch über Bord geworfen. "Wir nehmen unsere Regeln ernst, gleichzeitig sind Regeln aber auch dazu da, gebrochen zu werden. Diese Freiheit nehmen wir uns. Bewegung spielt eine wichtige Rolle in ,Tiger Girl', deshalb wäre die Beschränkung auf einen Ort unsinnig gewesen. Manche Regeln stellen wir gleich zu Beginn des Prozesses auf: Sie dienen zur Orientierung, sie erden das Projekt. Andere werden im Verlauf den Anforderungen und Bedürfnissen des Projekts entsprechend geändert oder angepasst. Das Ziel ist immer der bestmögliche Film, der genauso werden soll, wie wir uns das vorstellen." Das ist ein Vorgang, der im inneren Zirkel ausdiskutiert und abgestimmt wird. "Bevor es dann losgeht, gibt es dann eine Art Workshop für das Team, das auf die Regeln für den Film, die Vision eingeschworen und damit kreativ mit an Bord geholt wird", merkt Ines Schiller an."Ein unheimlich wichtiges Thema für den Film ist Ohnmacht - und daraus resultierend Selbstermächtigung und Machtgefühle, Aggression in allen erdenklichen Formen, Wut. Das hat mich sehr beschäftigt. Das sprach auch die anderen so sehr an, dass wir entschieden haben, uns intensiver damit auseinanderzusetzen und einen Film darüber zu machen. Ich habe mich intensiv mit Ines ausgetauscht und mit Nico Woche, der zusammen mit Hannah Schopf und Eva-Maria Reimer zu unserem Writers Room gehörte, darüber erste Texte verfasst. Wir haben Texte dazu erstellt, haben viel darüber diskutiert. Und schließlich haben wir versucht, alle unsere Gedanken dazu in eine Filmhandlung münden zu lassen." Ein Writers Room, der dann kein ausformuliertes Drehbuch abliefert? Die Vorgehensweise der FOGMAs erscheint nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Tatsächlich entspricht er der Philosophie von FOGMA, Film und Kino anders zu denken. Um schließlich überhaupt ohne klassisches Drehbuch in einem möglichst dokumentarischen Umfeld gefilmt werden zu können, musste "Tiger Girl" im Vorfeld in einer Art Think-Tank so präzise und ausführlich überlegt und detailliert vorbereitet sein. Ines Schiller spricht davon, dass das Skelettdrehbuch die "Essenz" dessen sei, was im Lauf des aufwändigen Entwicklungsprozesses an Texten, Szenen und Gedankenfetzen - das "Fleisch" - entstanden ist. "Es gibt eine starke Wechselwirkung zwischen uns und dem Alltag und dem Zeitgenössischen", meint Golo Schultz. "Es ist spannend, wie die Wirklichkeit sich befruchtet mit dem, was wir davor im Kämmerchen ausgebrütet haben. Da gibt es einen großen Fluss, eine stetige Wechselwirkung. Wir haben die Hoffnung, dass unsere Filme eine große Kraft daraus entwickeln, dass wir sie so viel Wirklichkeit wie nur möglich atmen lassen. Für uns ist es ein aufregender Prozess. Die Wirklichkeit ist die Muse." Ein Jahr nahm dieser langwierige Prozess in Anspruch, bevor sich schließlich aus der Hülle von Ideen und Themen eine Story und die Figuren herauskristallisieren konnten. "Die wichtigsten Fäden stehen fest, wenn wir mit dem Dreh beginnen", hakt Jakob Lass ein. "Aber wir lassen dann am Set eben noch viel zu, was bei anderen Filmen vorab in der Drehbucharbeit festgelegt wird."Weil mit sehr kleinem Team unter Dogma-artigen Voraussetzungen - nur natürliches Licht, nur reale Locations - gedreht wird, hat man trotz vergleichsweise überschaubarem Budget von rund einer Mio. Euro die Freiheit, mehr Zeit für die Dreharbeiten zu haben, als es bei üblichen Produktionen der Fall ist. "Tiger Girl" entstand in 52 Drehtagen - ursprünglich waren sogar 60 veranschlagt gewesen. "Das klingt nach Luxus, ist aber absolut notwendig bei unserer Vorgehensweise - der Dreh ist ein sehr intensiver Prozess, in dem ständig auch hinterfragt wird, was wir im Vorfeld überlegt haben, und laufend Anpassungen stattfinden", berichtet Ines Schiller. Was sich bei FOGMA zum klassischen Spielfilm außerdem unterscheidet, ist die ausgesprochen intensive Schnittphase. "Da kann noch wahnsinnig viel passieren", meint der Regisseur. "Nicht nur während des Drehs werden dramaturgische Entscheidungen getroffen, auch im Schnitt arbeiten wir weiter an der Dramaturgie. Das ist vergleichbar mit der Arbeit an einem Dokumentarfilm. Wir haben unsere Themen, wir haben unsere Figuren, wir wissen, was wir erzählen wollen, aber wie genau wir das dann rüberbringen, wird auch im Schnitt noch einmal neu verhandelt." Schließlich spielt auch die Musik eine zentrale Rolle, nicht nur beim Film selbst, sondern auch dabei, wie der Film Form annimmt. Dabei ist es von Vorteil, dass der Komponist einer der Produzenten ist. Golo Schultz sagt: "Jakob hat die unglaubliche Gabe, mir den Film so anschaulich zu erzählen, dass ich die Musik dazu komponieren kann, bevor er gedreht ist." So kommt der Regisseur in den Genuss, bereits beim Dreh und Schnitt mit Score und Songs arbeiten zu können, die dann wiederum noch einmal dem Resultat angepasst werden. "Speziell beim Schnitt mit der Musik arbeiten zu können, die dann später auch tatsächlich im Film zum Einsatz kommt, ist ein riesiger Luxus. Das ist wichtig für die Art und Weise, wie wir Filmemachen verstehen, und trägt noch einmal zusätzlich zum kreativen Austausch bei."Mit einem Blick auf die gesamte Arbeitsweise von FOGMA sagt Jakob Lass: "Unser Prozess ist für mich wegen des Schauspiels wichtig. Ich wünsche mir ein besonderes Schauspiel, das sich abhebt. Unsere Arbeitsweise soll den Darstellern Freiräume schaffen, sie sollen ihre Figuren so frei wie möglich gestalten können. Die technische Seite des Filmemachens muss sich den Schauspielern anpassen und ihnen folgen. Geschichten lassen sich intensiver erzählen, wenn man sich darauf fokussiert, die Schauspieler mit größerer Freiheit arbeiten zu lassen. Wenn wir konventionell arbeiten würden, ließe sich das fürs Kino nicht einfangen. Es geht uns um Lebendigkeit. Was das Kino nicht braucht, sind starre oder eingeschlafene Filme." Und Golo Schultz ergänzt: "Film ist ein interdisziplinäres Gebilde, eine multiperspektivische Angelegenheit. Auch wenn sich im Verlauf der Arbeit viel auf die Regie konzentriert, gewährleistet unser kollektiver Arbeitsansatz, dass keine gute Idee verpasst wird. Das macht es aufregend: Wenn mehrere Menschen gleichzeitig so intensiv an einem Stoff arbeiten und dabei eigene Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse und Ideen entwickeln, kann man eine ungeheure Kraft entfalten. Die Kunst besteht darin, dieses Konstrukt zusammenzuhalten. Uns geht es darum, all die guten Ideen nicht zu verwässern, sondern zu verdichten, nichts soll verloren gehen, aber auch nicht beliebig werden."Nachdem "Love Steaks" auf die denkbar unabhängigste Weise im Eigenverleih mit Daredo als Partner ausgewertet worden war, überrascht das Trio nun damit, bei "Tiger Girl" mit Constantin Film zusammenzuarbeiten, dem größten deutschen Filmkonzern. ",Love Steaks' haben wir als gute Erfahrung gewertet, auch wenn nicht alles so lief, wie wir uns das vorgestellt hatten - aber wir haben dabei gelernt", erklärt Ines Schiller. Während der Finanzierungsphase von ,Tiger Girl' wurden die Filmemacher von ihrem ehemaligen Professor Martin Hagemann darauf aufmerksam gemacht, dass Constantin-Vorstand Martin Moszkowicz bei einer FFA-Sitzung von ,Love Steaks' geschwärmt hätte. "Das fanden wir unglaublich und beschlossen, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ein Treffen erwies sich als sehr konstruktiv: Unsere Vorstellungen von Umsetzung und Auswertung waren verblüffend ähnlich. Wir bezeichnen uns gerne als Schnellboot, und die Constantin sieht sich ebenso. Wir wollen das Beste für unsere jeweiligen Projekte, wir wollen, dass möglichst viele Menschen unsere Filme sehen - und fühlen uns daher mit ,Tiger Girl' sehr gut aufgehoben bei der Constantin." Voraussetzung für FOGMA war es, alle künstlerischen Entscheidungen eigenständig treffen zu können. "Wir stellen her, ihr wertet aus - und dabei unterstützen wir den Verleih mit unserem Knowhow und er uns mit seinem", bringt es Golo Schultz auf den Punkt. Schließlich fand der Film sein Zuhause bei Alpenrot , der von Constanze Guttmann und Friederich Oetker geleiteten Lowbudget-Initiative von Constantin, die Filme in einem Budgetrahmen von ungefähr einer Mio. Euro unterstützt. "Tiger Girl" bildet auch hier eine Ausnahme, weil FOGMA die Finanzierung bereits zu großen Teilen angeschoben hatte (Medienboard Berlin-Brandenburg ist mit 200.000 Euro Produktionsförderung dabei, dazu kommen Fördermittel des DFFF und BKM Filmpreismittel) und mit dem RBB und der Initiative Leuchtstoff auch ein Sender an Bord war - was eigentlich unüblich ist bei Alpenrot-Filmen.Die Arbeit an "Tiger Girl" ist getan. Jetzt kommt die Weltpremiere als Eröffnungsfilm des Panorama Special. Die FOGMAs versprechen eine Party. Im Kino. Und danach.

Quelle: Blickpunkt:Film

