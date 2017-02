Tiberius erwirbt Dreierpack

Erfolgreicher Auftakt des European Film Market für Tiberius Film . Wie das Unternehmen heute mitteilt, konnte man sich in Berlin aktuell drei Titel sichern.In Xavier Gens' Romanverfilmung "Cold Skin" spielt David Oakes einen jungen Mann, der Anfang des 20. Jahrhunderts auf einer abgelegenen Insel im Südatlantik ein neues Leben anfangen will. Dort wohnt außerdem nur noch ein Leuchtturmwärter. Doch die Stille trügt, denn in der Nacht seiner Ankunft wird der junge Mann von fremdartigen Wesen angegriffen. Sergej Ginzburgs Fantasy-Epos "Vamps" spielt im Russland des 18. Jahrhunderts. Ein weiser Mönch, Beichtvater der Zarin, wird in ein Kloster in den Karpaten verbannt; jahrhundertealtes Wissen geht damit verloren. Jahre später schickt die Zarin ihren Neffen aus, um den Mönch zurückzuholen. Es beginnt eine Reise mit zahlreichen Kämpfen gegen dämonische Kreaturen und finstere Mächte.In Alastair Orrs "From a House on Willow Street" wird die Tochter eines reichen Diamantenhändlers entführt; ihrem Vater bleibt nur wenig Zeit, das Lösegeld aufzutreiben. Doch die Tochter trägt ein gefährliches Geheimnis mit sich und so entpuppt sich die Entführung schon bald als großer Fehler."Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen der Berlinale und des EFM mit hochwertigen und internationalen Erwerbungen unser Portfolio erweitern können. Vor allem auch die Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern und deren tiefes Verständnis für die vielfältigen Zielgruppen ermöglicht es uns, den Fans stets neue Highlights bieten zu können", kommentiert Tiberius-Film-Geschäftsführer Wolfgang Carl die aktuellen Einkäufe.

