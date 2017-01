Thomas Tull verlässt Legendary

Großansicht Thomas Tull, CEO, Chairman, CEO und Mitbegründer von Legendary Entertainment (Bild: Kurt Krieger) Thomas Tull, CEO, Chairman, CEO und Mitbegründer von Legendary Entertainment (Bild: Kurt Krieger)

CEO und Chairman Thomas Tull, der Legendary Entertainment vor elf Jahren mitbegründet hatte, verlässt das Unternehmen, das Anfang vergangenen Jahres von der chinesischen Delian Wanda Group für 3,5 Mrd. Dollar übernommen worden war ( wir berichteten ). Zwischen Tull und den Wanda-Bossen soll es in letzter Zeit verstärkt Unstimmigkeiten über das Management von Filmen gegeben haben, schreibt der Filmnachrichtenblog "Deadline.com".In einem offiziellen Statement der Wanda Group erklärt Tull, dass der Aufbau von Legendary die erfüllendste Erfahrung seines Lebens gewesen sei, es jetzt aber der richtige Zeitpunkt sei, sich anderen Dingen zuzuwenden. "Ich hatte die einzigartige Gelegenheit, dort vorne zu sein, wo die Geschäfte gemacht werden und eine unglaubliche Gruppe von Leuten dabei anzuführen, neue Wege zu erkunden, wie wir über das Film- und TV-Geschäft denken und über die Zusammenarbeit zwischen West und Ost. Nach einem Jahr des Übergangs weiß ich nun, dass das Unternehmen mit einer großartigen Führungsmannschaft stabil ist und so ist nun die Zeit gekommen, das Unternehmen zu verlassen und mich neuen Interessen und Unternehmungen, die ich plane, zuzuwenden", so Tull, der sich künftig auf seine Tull Investment Group konzentrieren will, die in Biotechnologie-, Medien- und Technologieunternehmen wie Magic Leap, Oculus Rift, Pinterest, Heal und Zoox investiert.Zum Interims-CEO von Legendary Jack Gao, Group SVP & CEO of International Investments and Operations bei der Wanda Cultural Industry Group ernannt. In den USA wird Mary Parent die Geschäfte des Unternehmens verantworten; sie fungiert dort seit März 2016 als Produktionschefin ( wir berichteten ). Jack Gao erklärte zu Tulls Ausscheiden: "Wir sind Thomas für seine Vision bei der Gründung von Legendary ebenso dankbar wie für sein Engagement, die Führung des Unternehmens und die Partnerschaft im vergangenen Jahr. Er wird immer ein Teil von Legendarys bereits reichhaltigem Erbe und der kraftvollen DNA sein. In der Zukunft will Wanda Legendary in ein Studio der nächsten Generation mit einer weitreichenden kreativen und weltweiten Plattform umwandeln. Wir freuen uns darauf, mit einem kreativen Team bei der Bewältigung unserer bereits absolut brauchbaren Filmstaffel und deren Ausbau zusammenzuarbeiten."Legendary hatte zuletzt die Gamesverfilmung "Warcraft: The Beginning" produziert und Filme wie "Kong: Skull Island" und "Pacific Rim 2" auf den Weg gebracht.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen