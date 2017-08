"The Square" geht für Schweden ins Oscar-Rennen

Es war nicht anders zu erwarten: Schweden schickt Ruben Östlunds hervorragende Gesellschaftssatire "The Square" ins Rennen um eine Nominierung für den Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film. Auf dem vergangenen Festival de Cannes wurde der Film mit der Goldenen Palme als bester Film gefeiert. Seine Premiere auf nordamerikanischem Boden wird "The Square" nächsten Monat im Rahmen der Reihe Special Presentation beim Toronto International Film Festival erleben. Schweden hat bereits zwei Mal zuvor Regiearbeiten von Östlund ins Rennen um die Oscar-Nominierung geschickt: " Höhere Gewalt " und " D e ofrivilliga ".

