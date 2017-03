Termin für Deutschen Schauspielerpreis 2017 steht

Großansicht Der Deutsche Schauspielerpreis wird im September zum sechsten Mal vergeben (Bild: DSP) Der Deutsche Schauspielerpreis wird im September zum sechsten Mal vergeben (Bild: DSP)

Am 22. September wird in Berlin zum sechsten Mal der Deutsche Schauspielerpreis vergeben. Ausgelobt wurde er vom Bundesverband Schauspiel (BFFS) . Vorstandsmitglied Hans-Werner Meyer : "Die Preisverleihung gehört inzwischen zu den wichtigsten und glamourösesten Events der Filmwirtschaft, dabei ist der Preis aber immer noch ausgesprochen herzlich und authentisch geblieben. Ermöglicht wurde er durch das große Engagement vieler Unterstützer -Schauspieler, Sponsoren und vieler weiterer Partner - wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken möchten."Insgesamt wird der Deutsche Schauspielerpreis in zwölf Kategorien vergeben. Über die Preisträger in neun davon entscheidet die Jury des Deutschen Schauspielerpreises. Eine Jury aus Vertretern von ver.di und des BFFS kürt den Gewinner des Preises für den Starken Einsatz, der Fairness und gute Arbeitsbedingungen im Produktionsalltag belohnt. Darüber hinaus entscheiden die BFFS-Mitglieder noch über zwei Ehrenpreise: den Ehrenpreis für das Lebenswerk und den Ehrenpreis Inspiration, der an eine Persönlichkeit oder Institution geht, die durch ihre Leistung in besonderer Weise die Schauspielkunst ermöglicht und gefördert hat.Weitere Informationen unter www.schauspielerpreis.com

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen