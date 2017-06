Temperclayfilm kauft in Cannes ein

Mit drei Filmen im Gepäck kehrt temperclayfilm vom Filmmarkt in Cannes zurück. Alle drei werden noch in diesem Jahr in den deutschen Kinos starten.Den Auftakt macht am 19. Oktober Lucija Stojevic' mit zahlreichen Publikumspreisen ausgezeichnete Dokumentation "Mein Leben: Ein Tanz" über das Comeback der spanischen Flamenco-Ikone La Chana.Am 23. November folgt "La Mechanique de l'ombre". In dem "kafkaeskschen Thriller im Stil von ' Das Leben der Anderen '", so die Beschreibung von temperclayfilm, inszeniert Thomas Kruithof Francois Cluzet in der Hauptrolle.Am 14. Dezember startet temperclayfilm Philippe Liorets Literaturverfilmung "Die kanadische Reise" mit Pierre Delandochamps in der Hauptrolle.

