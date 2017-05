Telekom: Dreistelliger Millionenbetrag für Content

Auf der Eröffnungsveranstaltung der Breitbandmesse Anga Com in Köln sorgte Niek Jan Van Damme, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH, für einen Paukenschlag. "Wir werden einen dreistelligen Millionen-Betrag in Content investieren", wird Van Damme beim Mediendienst DWDL zitiert. Sowohl in Deutschland als auch international wolle man den Kunden exklusive Inhalte anbieten. Auch von Serien war dabei die Rede.Bislang war die Telekom vor allem durch den Erwerb exklusiver Sportübertragungsrechte im Fokus. So wird das Unternehmen bereits ab der nächsten Saison alle Spiele der 3. Liga übertragen. Ursprünglich war dieser Einstig erst für die nächste Saison geplant.Auch zum Zeitplan für eigene Serienproduktionen hieß es von Seiten Van Dammes: "Das kommt relativ schnell." Gleichzeitig wiegelte er ab, man wolle "vorsichtig, vernünftig damit anfangen." Die Erfahrungen mit den Sportübertragungen (v.a. Eishockey und Basketball) führten zu der Einsicht: "Exklusiver Content lohnt sich."

