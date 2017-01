Tele München Gruppe stellt sich breiter auf

Die Tele München Gruppe hat sich an der Storied Media Group (SMG) in nicht genannter Höhe beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Monica ist vor drei Jahren von seinem aktuellen Geschäftsführer Todd Hoffman gegründet worden und hat sich auf die Vermittlung von Filmrechten sowie die Produktion von Kinofilmen und TV-Content spezialisiert. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 60 Projekte an die Film- und Fernsehindustrie verkauft. Zu den Fernseh- und Kinoproduktionen, die auf Inhalten der SMG-Kunden basieren, zählen u.a. "Deepwater Horizon" und "American Honey" "Die Investition in SMG passt hervorragend zu unserem strategischen Ziel der Diversifiktion in den Sektor der internationalen Co-Produktionen. Wir freuen uns darauf, zum Wachstum von SMG beizutragen und damit gleichzeitig unser Produktportfolio für den deutschsprachigen und internationale Märkte zu stärken", erklärt TMG-Geschäftsführer Herbert L. Kloiber Geplant ist, dass beide Unternehmen im Rahmen der Beteiligung "die Potenziale einer Zusammenarbeit bei einer Vielzahl internationaler Co-Produktionen für den Film- und Fernsehbereich ausschöpfen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Tele München Gruppe.

Quelle: Blickpunkt:Film

