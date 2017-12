Tarantino-Film erhält US-Start

Die Dreharbeiten haben zwar noch gar nicht begonnen, dennoch hat Sony Pictures dem neuen Film von Quentin Tarantino bereits ein Startdatum gesetzt. Die neunte Regiearbeit des Meisterregisseurs, die sich mit den Manson-Morden beschäftigt, soll am 9. August 2019 in die US-Kinos kommen. Somit wird der Film genau 50 Jahre nach den grausamen Morden an Sharon Tate und ihren Freunden, angezettelt vom kürzlich verstorbenen Charles Manson, in die Kinos gebracht.Der Film ist die erste Tarantino-Arbeit, die ohne den in Ungnade gefallenen Produzentenmogul Harvey Weinstein entsteht. Sony hatte sich unlängst die weltweiten Rechte gesichert ( wir berichteten ).

