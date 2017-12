Tarantino bald "Star Trek"-Regisseur?

Bereits 2015 hatte sich Quentin Tarantino in einem Interview dazu bekannt, lieber einen "Star Trek"- als einen "Star Wars"-Film machen zu wollen - jetzt macht Tarantino offenbar Nägel mit Köpfen. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, hat er J.J. Abrams , der 2009 beim "Star Trek"-Reboot und 2013 bei "Star Trek Into Darkness" Regie geführt hatte, einen Pitch für einen neuen "Star Trek"-Film vorgelegt. Nun wollen die beiden in einem Writers' Room ein Drehbuch entwickeln lassen; Tarantino soll dann möglicherweise Regie führen.Als Studio soll Paramount an Bord kommen. Dort war bereits im Juli 2016 grünes Licht für einen vierten "Star Trek"-Film seit dem Reboot im Jahr 2009 gegeben worden ( wir berichteten ), um das es seitdem allerdings still geworden ist. Bleibt abzuwarten, was aus diesem Projekt wird, jetzt, wo Tarantino seinen Hut in den ("Star Trek"-)Ring geworfen hat. , der dritte und bis dato letzte "Star Trek"-Film seit dem Reboot, hatte im Sommer 2016 rund 1,3 Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit rund 340 Mio. Dollar eingespielt.

