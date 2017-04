"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers wird Produzentin

Großansicht Mattias Pfeffer, Judith Rakers und Marcus Wolter (v.l.n.r.) nach der Gründung von Jukers Media (Bild: obs/Endemol Deutschland/Carolina Auer) Mattias Pfeffer, Judith Rakers und Marcus Wolter (v.l.n.r.) nach der Gründung von Jukers Media (Bild: obs/Endemol Deutschland/Carolina Auer)

"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers hat gemeinsam mit Endemol Shine Germany das Produktionsunternehmen Jukers Media gegründet und will damit neue Formate - von Doku-Reihen über neuartige Talk-Formate bis hin zu Show-Formaten - entwickeln und produzieren, die sie auch selbst moderieren soll. Einer Pressemitteilung zufolge führt Rakers das neue Unternehmen zusammen mit Matthias Pfeffer, Geschäftsführer der zur Endemol-Shine-Gruppe gehörenden META productions Rakers, die neben der "Tagesschau" zusammen mit Giovanni di Lorenzo auch die Talksendung "3 nach 9" sowie "Pleiten, Pech und Pannen" moderiert und bereits Reportagen über Themen wie Flüchtlinge, Armut in Hamburg und das Leben in einem Frauengefängnis produziert hat, freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich kenne Matthias Pfeffer seit vielen Jahren persönlich und habe nun mit ihm und Endemol Shine starke Partner gefunden, um gemeinsam neue Formate zu entwickeln, die maßgeschneidert zu mir passen. Jukers Media gibt mir die Möglichkeit, kreativ gestalten zu können und gleichzeitig auch unternehmerisch tätig zu werden."Gleiches gilt für Matthias Pfeffer: "Judith Rakers kenne ich seit 20 Jahren als mutige und engagierte Journalistin. Sie ist nicht nur eines der beliebtesten Nachrichtengesichter Deutschlands, sondern auch eine vielseitig interessierte Top-Moderatorin von Talk-Formaten und Events. In den kommenden Jahren wollen wir sowohl hochwertige journalistische als auch unterhaltsame Formate mit Judith entwickeln und produzieren. Darauf freue ich mich sehr."Laut Endemol-Shine-Germany-CEO Marcus Wolter passt das neue Joint Venture hervorragend zur Unternehmensstrategie: "Judith Rakers ist eine der renommiertesten Medien-Persönlichkeiten Deutschlands, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Unsere Strategie, mit den besten Köpfen der jeweiligen Genres zusammenzuarbeiten und in kleinen Produzenteneinheiten zu entwickeln, verfolgen wir mit der Gründung von Jukers Media konsequent weiter."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen