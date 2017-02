TAG 8 & 9: Geschafft!

Großansicht Hong Sang-soo unterstreicht seinen Ruf als Rohmer Asiens (Bild: Berlinale) Hong Sang-soo unterstreicht seinen Ruf als Rohmer Asiens (Bild: Berlinale)

Der Himmel weint: Zum ersten Mal seit Beginn des Festivals regnet es. Wenn das kein Omen ist! Denn wenn die Filme des 9. Wettbewerbstags gelaufen sind, ist das Festival gelaufen, dann beginnt die Arbeit der Jury. Alles scheint harmonisch und ruhig zu laufen in diesem Jahr - zumindest dringt nichts nach außen, keine Beschwerden, keine Sonderwünsche ... Jurymitglieder wie Paul Verhoeven und Maggie Gyllenhaal nahmen an Talents-Veranstaltungen teil und absolvierten Auftritte wie den gemeinsamen Fototermin an einem alten Stück Berliner Mauer, ein symbolischer Protest gegen neue Mauern. Doch zu den letzten Filmen dieser 67. Berlinale - ob Paul Verhoeven das inspirierende, kontroverse Programm bekommen hat, das er sich wünschte? Er wolle nichts sehen, was er schon kenne, hatte er im Interview geäußert. Er könnte fündig geworden sein in einem Programm, das divergent wie selten war, wenige wirkliche Highlights bot, aber auch keine Ausreißer nach unten.Der Donnerstag war mit nur zwei Filmen für die Presse geradezu erholsam. Wie Hong Sang-soos "On the Beach at Night Alone": Ein Film zum Atem holen und entspannt gucken, aber kein Leichtgewicht. In bekannter Manier verhandelt der südkoreanische Filmemacher die Beziehung von Frau und Mann. In diesem Fall die einer erfolgreichen Schauspielerin, die sich nach einer Affäre mit einem verheirateten Mann eine Auszeit nimmt, mit dem abwesenden Geliebten. Der Film spielt anfangs in Hamburg und endet in Korea am Strand. Immer ist der Himmel grau und verhangen, aber nie schwer. Wie bei Hong Sangsoo üblich gibt es eine Szene, in der alle am Tisch sitzen und durcheinander reden. Hier in einem Restaurant in einer koreanischen Küstenstadt, wo die Hauptdarstellerin alte Freunde trifft, zu viel Soju trinkt und so lange mit immer neuen verbalen Attacken provoziert, bis ein paar Wahrheiten auf den Tisch kommen. Anschließend liegt sie, zufrieden und allein, am Strand, eins mit der Natur. Alles ist im Fluss bei Hong Sangsoo, das Reden, der Regen, der Film, warm und angenehm auf der Haut. Es ist auch ein Film über Zweifel, Selbsttäuschung, verpasste Chancen - mit Substanz und lakonischem Witz wie immer beim südkoreanischen Rohmer. Der Kritik gefiel's.Viel mehr Aufmerksamkeit und Anstrengung kostete der bildgewaltige brasilianische Beitrag "Joaquim" von Marcelo Gomes - zu viel für die meisten Kritiker, vor allem am vorletzten Tag. Dabei erzählt Gomes visuell beeindruckend von einem lange verdrängten Teil der brasilianischen Geschichte, die das Land bis heute prägt. Im 18. Jahrhundert blutet die portugiesische Kolonialmacht das Volk aus. Leutnant Joaquim zieht ins unzugängliche Hinterland auf der Suche nach Gold für die korrupten Offiziere, um mit seiner Belohnung eine schwarze Sklavin freizukaufen, die er liebt. Unter menschenunwürdigen Bedingungen kämpft er sich mit einer Gruppe versklavter Afrikaner durch den Dschungel und entdeckt dabei immer mehr die Mechanismen der Unterdrückung. Joaquim José da Silva Xavier, dessen Leben in Teilen als Vorbild diente, ist ein brasilianischer Nationalheld.Und weil zwei Filme am Tag doch nicht genug sein können: Im Panorama war "Kongens Nei" zu entdecken. Ein historisches Drama um die Weigerung des norwegischen Königs Haakon, die Besetzung seines Landes durch die deutsche Wehrmacht im April 1940 zu legitimieren. Der König widersetzt sich Hitlers Diktat, geht stattdessen ins Exil - und als Held in die Geschichte ein. Zwischen Kammerspiel, Schlachtengemälde und einem privaten Blick ins Familienleben des Königs war "The King's Choice" der erfolgreichste Film in Norwegen 2016. Erik Poppe zeigte sich begeistert vom Zoopalast: In einem so herrlichen Kino habe er noch nie einen Film vorgeführt. Seit dem Start von "The King's Choice", der seine Uraufführung in einem Park in Oslo im Beisein der königlichen Familie vor 12.000 Zuschauern erlebte, hat die Hälfte der norwegischen Bevölkerung den Film gesehen. Traumhaft.Der letzte Festivaltag startete mit dem chinesischen Animationsfilm "Einen schönen Tag noch", einer schwarzen Komödie um die gesellschaftliche Zustände und das Lebensgefühl einer neuen Generation unter den Zeichen des Kapitalismus - auch wenn Maos Erbe immer noch präsent ist. Zumindest auf den Banknoten, die sich in einer Tasche voller Geld befinden, um die sich alles dreht und der eine Handvoll Menschen hinterjagen, aus den unterschiedlichsten Motiven. In animierten Bildtableaus erzählt Liu Jian eine zeitlose Geschichte der Gier in einem Land im Wandel.Letzter Beitrag im offiziellen Programm ist Cálin Peter Netzers "Ana, mon Amour" . Der rumänische Preisträger des Goldenen Bären 2013 (mit dem Familiendrama "Mutter & Sohn" ) erzählt die Geschichte eines Paares über viele Jahre. Ana hat Panikattacken, Toma steht ihr bei und schöpft daraus auch Kraft für sich. Als sie durch eine Psychoanalyse stärker wird, gerät Tomas Dasein in Schieflage. Netzer bezieht verdrängte Tabus und Untiefen der modernen rumänischen Gesellschaft ein und verbindet ein Liebesdrama mit einer Krankheits- und Genesungsstudie, die auf interessante Art durch psychoanalytische Sitzungen strukturiert wird.Und dann darf man sich, nach neun Tagen mit geballter, teils extrem anspruchsvoller Filmkost, auf einen besonderen Leckerbissen freuen: "Logan" ist einfach großes Kino und perfekte Unterhaltung. Auch wenn ein bisschen Melancholie mitschwingt: Hugh Jackman wird wohl zum letzten Mal die Krallen ausfahren. Kleiner Trost: Er lässt es sich nicht nehmen, seinen Abschied von der Serie in Berlin persönlich kundzutun. Mit einem düsteren Kapitel schließt das erfolgreiche Franchise, nur um zugleich ein neues aufzuschlagen. Auch für das Festival gilt: Nach der Berlinale ist vor der Berlinale!

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen