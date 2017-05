Tag 8 & 9: Back with a Bang

Neun Tage ist eine lange Zeit in Cannes. Fast bis zum Ende hat sich Thierry Frémaux das bisher Beste aufgehoben, was das 70. Festival de Cannes zu bieten hat. "Good Time" ist der dritte Film der Brüder Joshua Safdie und Benny Safdie , die sich mit ihren vorangegangenen Titeln "Mad Love in New York" (2014) und "Lenny and the Kids" (2009) einen Namen gemacht haben als Hoffnungsträger eines neuen realistischen Indepependentkino. Eine gute Zeit ist genau das, was man als Zuschauer hat, wenn man diesen atemlosen, ständig voranstürmenden Adrenalinstoß sieht. Eine gute Zeit ist das Gegenteil von dem, was die Figuren hier erleben, allen voran "Twilight"-Star Robert Pattinson , der schon seit ein paar Jahren versucht hat, sich mit mutigen Rollen in ambitionierten Filmen als ernst zu nehmender Schauspieler zu etablieren, und jetzt endlich den Stoff gefunden hat, um sich endgültig von seinem Ruf als Teenager-Liebling zu befreien. Wenn die Jury in Cannes den Film nicht für noch höhere Weihen ins Visier nimmt, wäre ein Schauspielerpreis nicht verkehrt für diesen starken Auftritt als Conny Nikas, der hier in einer Nacht in Brooklyn einmal durch die Hölle und wieder zurück marschiert.An die raffinierten und doch so realistischen Krimis von Elmore Leonard muss man denken, an das schmutzige Siebzigerjahrekino von "Taxi Driver" "Hundstage" und "Die Warriors" , an die alptraumhaften nächtlichen Großstadtbilder eines Michael Mann oder John Carpenter. Und an Kafka und Steinbeck. Ernsthaft. Und doch ist "Good Time" eine ganz eigene Bestie mit ihren nervösen, ihren Schauspielern auf die Pelle rückenden Handkamerabildern, ihrem sphärenhaften Score von Oneohtrix Point Never und einer ungewöhnlich intensiven Farbgebung, die den Film wie den Besuch in einem bizarren Funhouse wirken lassen. Und mittendrin Pattinson als Stehaufmännchen, immer in Bewegung, immer auf der Flucht, immer beseelt von dem Bedürfnis, auf seinen geistig minderbemittelten Bruder Nick - gespielt von Safdie-Bruder Benny, der obendrein noch für den Schmitt verantwortlich zeichnet - aufzupassen und ihm potenziell ein besseres Leben zu bescheren. Figuren platzen unvermittelt in den Film und sind kurz darauf wieder weg, auf Expositionen und umständliche Erklärungen wird verzichtet, "Good Time" ist immer Hier und Jetzt und man ist hautnah dabei, wenn Conny mit Nick im Schlepptau eine Bank überfällt - mit dem erbeuteten Geld will er eine Vergangenheit hinter sich lassen, die nur angedeutet wird, aber auf keinen Fall schön gewesen sein kann. Als aber im Flutchtauto in dem Beutel mit der Beute eine Kapsel mit rotem Farbstaub explodiert und Nick in der sich anschließenden Hatz von der Polizei gefasst wird, ist das der Startschuss für eine regelrechte Kettenreaktion immer noch vertrackterer Situationen, weil Conny seinen Bruder mit allen Mitteln befreien will.Mehr zu erzählen, würde bedeuten, den Spaß zu verderben. Aber da sind einige so kühne Wendungen und Überraschungen dabei, dass man völlig gebannt verfolgt, wie Conny es schaffen will, aus dem immer unübersichtlicheren Labyrinth, in das er sich verirrt befreien will: Am Ende ist "Good Time" schließlich endgültig zur absurden Komödie geworden, zu einem aberwitzigen Albtraum, dem man nicht entfliehen kann, egal wohin man sich zu ducken versucht. Wie schnell Cannes-Müdigkeit doch verfliegen kann: Mit der unbändigen Energie von "Good Times" im Rücken dürfen die finalen Titel des Festivals kommen.Von einem Albtraum ganz anderer Art erzählt der neue Film von Sergei Loznitsa . " Die Sanfte " ist der erste Spielfilm des Russen seit 2012 nach einer Reihe viel beachteter Dokus, er tritt zum dritten Mal im Wettbewerb von Cannes: Gewohnt harten Tobak bietet dieser 140 Minuten lange, lose auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Dostojewski Nachtmahr über die Versuche einer einfachen Frau, nach ihrem Ehemann zu suchen, der wegen Mordes in einem sibirischen Gefängnis einsitzt. Oder eben auch nicht. Weil ein Päckchen mit Lebensmitteln und Zigaretten ohne Angabe von Gründen wieder an sie zurückgeschickt wird, macht sie sich auf die Reise. Regungslos und mit einem Gesicht, das so versteinert und ungerührt ist, dass es auch eine Maske sein könnte, fährt sie durch Russland und sieht zu und hört zu, was die anderen Menschen, die ihr begegnen, zu sagen haben und was sie tun. Einer spricht einen Toast aus: "Auf unser gewaltiges Leiden!" Und darum geht es: Wohin man blickt, warten Schrecken und Hässlichkeit. Angst und Gewalt liegen immer in der Luft. Und die Hauptfigur, die Sanfte, ist Zeugin und Opfer der Unmenschlichkeit, die Russland in Alkohol und Verzweiflung stürzt. Sie ist wie erwachsene Ausgabe von "Mouchette" . Sie agiert nicht, ihr wird angetan, während sie von einer Behörde und Instanz zur nächsten geschickt wird: "Der Buchbinder Wanninger" als russische Tragödie. Und weil sich der Realismus irgendwann nicht mehr steigern lässt, die Unmenschlichkeit nicht mehr größer sein könnte, stürzt der Film am Schluss in eine der bizarrsten Alptraum-Sequenzen, die man sich diesseits von David Lynch einfallen lassen könnte: Es gibt kein Entkommen, alle stecken unter einer Decke, das Leid wird immer weitergehen. Das ist heftiger Stoff, und Spaß macht es nicht, sich das anzusehen, aber anders als die früheren Arbeiten Loznitsas entwickelt "Die Sanfte" einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Als Begleitfilm zu "Leviathan" von Andrei Swjagintsev schwer empfohlen.Den kürzesten Film des Wettbewerbs mit schlanken 94 Minuten steuert indes Sofia Coppola bei. Sie ist zurück in Cannes mit einem Film, der auf den ersten Blick kaum weiter entfernt sein könnte von ihrer letzten Regiearbeit, "The Bling Ring" , der vor vier Jahren in Un Certain Regard gelaufen war. " Die Verführten " spielt in den Südstaaten im Bürgerkriegsjahr 1864, "The Bling Ring" war im Los Angeles der Gegenwart angesiedelt. Und doch erkennt man unschwer eine Seelenverwandtschaft zwischen der Gang von High-Society-Gelegenheitsdiebinnen und den verbliebenen Bewohnern einer Mädchenschule, die isoliert von der Außenwelt darauf warten, dass der nicht weit entfernte Lärm der Kanonen endlich verstummt. Wie immer bei Coppola ist das Leben ihrer Frauenfiguren geprägt von Langeweile.Selbst als in "Die Verführten" eines der Mädchen einen schwer verletzten Nordstaaten-Soldaten, gespielt von Colin Farrell , findet und seine Anwesenheit in der Schule sofort für eine spürbare sexuelle Spannung sorgt, entwickelt sich die Handlung stets aus einer Haltung des gepflegten Ennuis heraus. Was der größte Unterschied zu Don Siegels "Betrogen" von 1971 mit Clint Eastwood ist, die erste Verfilmung des Romans von Thomas Cullinan: Da springt Eastwood schließlich von Bett zu Bett und treibt mit den amourösen Eskapaden einen Keil zwischen die Frauen, was zu seinem Untergang führt. Coppola übt sich dagegen in Zurückhaltung, ihr Film ist mehr Southern Gothic, wie ihn sich eine Jacqueline Susann ausdenken hätte können, und weniger "Black Narcissus" Der Wahn von sexueller Repression liegt zwar in der Luft, während die strenge Schulleiterin, ihre prüde Lehrerin und eine aufsässige Schülerin um die Aufmerksamkeit des Fremden kämpfen, aber sie wird überlagert von diesem schwül-schweren Gefühl, zum Nichtstun verdammt zu sein, an dem schon Coppolas Heldinnen in "The Virgin Suicides" und " Marie Antoinette " darbten. Daraus entwickelt sich ein einerseits sehr klassisch erzähltes Drama mit vielen schönen, eleganten Momenten, aber auch ein Film, der nicht so recht zu wissen scheint, warum es ihn überhaupt gibt. Es ist, als würde er sich selbst ein bisschen langweilen, während es doch hinter verschlossenen Türen um Leben und Tod geht. Etwas mehr Leidenschaft, etwas mehr Handfestigkeit hätte man sich doch gewünscht, wenn Nicole Kidman in ihrem nunmehr vierten Auftritt in Cannes in diesem Jahr klaffende Wunden mit lilafarbenem Seidenfaden näht, Elle Fanning mit Schlafzimmerblick haucht: "Ich hoffe, Ihnen schmeckt mein Apfelkuchen." oder Kirsten Dunst endlich ihre hochgeschlossenen Kleider in den Schrank hängt und etwas Schulter zeigt, als es schon fast zu spät ist.Thomas Schultze

