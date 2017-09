TAG 6 & 7: Die Greta-Show

Großansicht Jessica Chastain ist toll in "Woman Walks Ahead" (Bild: TIFF) Jessica Chastain ist toll in "Woman Walks Ahead" (Bild: TIFF)

Großansicht "Hostiles" führt Christian Bale in den Wilden Westen (Bild: TIFF) "Hostiles" führt Christian Bale in den Wilden Westen (Bild: TIFF)

Wenn das 42. Toronto International Film Festival als guter Jahrgang in Erinnerung bleibt, dann liegt das vornehmlich an Filmen, die zuvor schon auf anderen Festivals zu sehen waren. Die großen Weltpremieren waren solide bis gut, aber mit Ausnahme von "I, Tonya" konnten sie es nicht mit den bereits bekannten Highlights "Call Me By Your Name", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" oder "The Florida Project" aufnehmen. Oder eben Greta Gerwigs Regiedebüt "Lady Bird", das seit seiner Premiere in Telluride hoch gehandelt wird und in Toronto selbst bei seiner zweiten Pressevorführung noch einmal für einen Ansturm auf den alsbald restlos gefüllten großen Kinosaal sorgte. "Lady Bird" ist eine mit hinreißendem Humor erzählte, offenkundig autobiographisch gefärbte Geschichte eines ungelenken, schüchternen Mädchens in Sacramento, das folgenschwere Entscheidungen für den künftigen Werdegang treffen muss, während die letzten Monate in ihrer konservativen katholischen Schule wie ein Traum (manchmal Alb-, manchmal Fieber-) an ihr vorüberziehen, sie erste Erfahrungen mit Jungs macht, ersten Sex hat und für sich herausfinden muss, wer sie ist. Eine klassische Coming-of-Age-Story, aber eben ungewöhnlich gemacht durch Gerwigs unverkennbare Stimme. Toll ist neben der gewohnt wunderbaren Saoirse Ronan, die nicht nur aussieht wie Greta Gerwig in "Jahrhundertfrauen", sondern auch deren Manierismen und Sprachmuster komplett verinnerlicht hat, die viel zu selten eingesetzte Laurie Metcalf als strenge Mutter in einem Haushalt "auf der anderen Seite der Schienen". Wenn der auf 16mm gedrehte Film etwas gewöhnlich und beliebig aussieht, dann mag auch das einer kreativen Entscheidung geschuldet sein, diese Geschichte im Look and Feel des amerikanischen Independentkinos der Neunzigerjahre zu verankern: Um die Figuren geht es und um ihren Weg im Leben. In den USA wird "Lady Bird" von A24 in die Kinos gebracht, um die deutschen Rechte soll es dem Vernehmen nach einen Bieterwettstreit geben.Die deutschen Rechte an "Woman Walks Ahead" sind indes bereits vergeben, wie man hört an einen größeren Berliner Independent. Es ist einer von zwei neuen großen Western, die es in Toronto zu sehen gab. Wie auch Scott Coopers "Hostiles" mit Christian Bale, der klassischere, größere der beiden Filme, geht es in Susanna Whites historisch verankerten Film mit Jessica Chastain - in Toronto auch schon in "Molly's Game" toll gewesen, über das schwierige Verhältnis der Vereinigten Staaten mit den Ureinwohnern des Landes. In beiden Filmen geht es um Aufarbeitung und den Versuch einer Versöhnung, um Annäherung - und ein klares Schuldbekenntnis. In "Woman Walks Ahead" - schon der Titel spielt auf "Der mit dem Wolf tanzt" an - reist die Porträtmalerin Catherine Weldon von New York in den Wilden Westen, um den legendären Häuptling Sitting Bull zu malen. Die Schlachten sind längst geschlagen, die Wilden gezähmt und in Reservate zurückgedrängt. Der weiße Mann hat gewonnen, aber die Ressentiments sind immer noch da. Nicht nur gegen die Indianer, sondern natürlich auch gegen nassforsche unabhängige Frauen, die sich den Männern nicht einfach unterordnen. Aus dieser Konstellation, und weil auch die Heldin nicht ganz ohne Vorurteile ist und obendrein auch ziemlich unbedarft, bezieht der clever gemachte Film seinen ureigenen Reiz und ziemlich viel Spannung."Hostiles", mit dem Scott Cooper zwei Jahre nach "Black Mass" zurück in Toronto ist, packt an Schauwerten und purer Dramatik noch einmal eins drauf: Christian Bale spielt einen erfahrenen Soldaten, der gegen seinen Willen eine letzte Mission übertragen bekommt, bevor er aus der Armee ausscheidet. Ausgerechnet er, der Jahre lang gegen die Indianer gekämpft hat, der selbst gemordet hat und mit ansehen musste, wie Kameraden und Freunde vom Feind gemeuchelt wurden, dieser mit allen Wassern gewaschene Mann, der an den Ethan Edwards erinnert, den John Wayne in "Der schwarze Falke" spielte, soll einen schwer an Krebs erkrankten Indianerhäuptling, einst sein ärgster Feind, und dessen Familie in den Norden in heimische Gefilde in Montana bringen. Unterwegs lesen sie eine verstörte Frau auf, gespielt von Rosamund Pike, die gerade mitansehen musste, wie Indianer ihre Familie niedergemetzelt haben. Gemeinsam gilt es nun, Abenteuer zu bestehen, Angriffe von unterschiedlichsten Feinden abzuwehren. Und sich anzunähern, bis es zu einem kompromisslosen Showdown kommt. Cooper lässt sich Zeit, seine Figuren bei ihrer Reise zu beobachten, die ganz klein wirken vor der prächtigen Kulisse, vor der sich die Handlung entfaltet. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen, dann aber entfaltet sich großes Kino mit Schauwerten, die nicht im Computer entstanden sind.Thomas Schultze

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen