TAG 6: Das jüngste Gericht

Kalt lassen einen die Filme von Yorgos Lanthimos nicht. Auch der neue Film des griechischen Agent provocateurs, "The Killing of a Sacred Deer" , teilt Cannes wieder in zwei Lager. Die einen feiern seine furchtlose Waghalsigkeit, die anderen empfinden ihn als oberflächlichen Angeber. Das galt im Grunde schon vor zwei Jahren, als er mit seinem ersten englischsprachigen Film, "The Lobster" , erstmals in Cannes vertreten war, eine kurios, streckenweise absurde Gesellschaftssatire mit Anklängen bei Bunuel, die auf radikale Weise in zwei Teile zerbrach und in Deutschland vor allem deshalb vor Diskussionsstoff sorgte, weil Verleiher Sony entschied, auf eine Kinoauswertung zu verzichten und den Film lieber direkt auf Video zu veröffentlichen.Aber nicht einmal der ungeheure "The Lobster" (oder seine beiden gefeierten Filme davor, " Dogtooth " und "Alps" ) kann einen vorbereiten auf "The Killing of a Sacred Deer", im Vorfeld des 70. Festival de Cannes als einer der Favoriten gehandelt - ein, wie ich fand, vor Grausamkeit triefender Horrorthriller, den die Fans als Mischung aus "Funny Games" und "Eyes Wide Shut" feiern. Nun wirft man Michael Haneke gerne vor, unbarmherzig, ja grausam in seiner Betrachtung der menschlichen Natur zu sein. Aber so resigniert er auch sein mag, so verzweifelt mit dem, was er sieht, er ist kein Unmensch. Er erhebt sich nicht über die Figuren, die er zeigt. Seine bewusst klinisch anmutenden Versuchsanordnungen wollen die Unmenschlichkeit der Gesellschaft offenbaren. Aber er ergötzt sich nicht daran. Ebenso war Kubrick ein grenzenloser Pessimist, sein Umgang mit den Figuren und seinen Schauspielern konnte schonungslos sein. Aber das war der Antrieb eines Künstlers, der die Menschen und das Leben liebt, aber nicht anders konnte, als seinen Schwächen, seiner unendlichen Lust an der Zerstörung und Gewalt, nachzugehen.Lanthimos wirkt nicht wie jemand, der die Menschen liebt. Er gefällt sich, Gott zu spielen, seine Figuren vorzuführen, sie lächerlich und dull und apathisch wirken zu lassen, hilflos, in ihr Schicksal ergeben. Ich habe "The Killing of a Sacred Deer" als aufgeblasenes Spektakel empfunden, das noch lange nichts mit Kubrick zu tun hat, nur weil er Musik von Ligeti einsetzt. Nichts an dem Film fühlt sich echt an, die komplette Handlung dient lediglich dazu, seine wie Untote durch den Film zu wandelnden Charaktere schließlich wie Schachfiguren in einem abgekarteten Spiel in die eine Situation zu bewegen, die im Zentrum steht, um die es ihm geht: Wenn er nicht will, dass seine Frau und seine beiden Kinder einen grausam quälenden Tod sterben, muss ein erfolgreicher Herzchrirug einen von ihnen auswählen und ihn töten. So sehen wir Colin Farrell schließlich mit Jagdgewehr in der Hand im Wohnzimmer seines Hauses stehen, seine Tochter, sein Sohn und seine Frau sitzen gefesselt im Raum verteilt, er zieht sich eine Mütze über den Kopf, beginnt sich zu drehen und gibt beliebig einen Schuss ab und wiederholt das, bis er schließlich einen seiner Lieben getötet hat. Es ist ein abstoßender Höhepunkt eines abstoßenden Films, der von Anfang nur dazu da ist, damit es zu dieser Szene kommt.Je länger ich aber darüber nachdenke, warum "The Killing of a Sacred Deer" eine so starke ablehnende Reaktion bei mir hervorruft, desto mehr komme ich, nicht zuletzt an einem Morgen, an dem ich mit den erschütternden Bildern des sinnbefreiten und tragischen Terrorakts in Manchester, der nach gegenwärtigem Stand 19 vermutlich überwiegend junge Menschen aus dem Leben gerissen hat, wach geworden bin, resigniert zu der Überzeugung, dass man - ich! - als Gegensprecher nicht wahrhaben will, dass Lanthimos den vielleicht aktuellsten Film über den Zustand der Welt gedreht hat. Weil in der Welt da draußen neue Regeln gelten, müssen sie das vielleicht auch für das Kino. Als Kubrick arbeitete, und selbst als Haneke seine großen Meisterwerke schuf, da schien es selbst für Krieg und alle andere Gewalt, die Menschen einander antaten, eine Erklärung zu geben, da ließ sich dem Schrecken Menschlichkeit entgegensetzen. Vielleicht kann Yorgos Lanthimos, Jahrgang 1973, die Welt nicht mehr so sehen. Und vielleicht muss man "The Killing of a Sacred Deer" tatsächlich als pechschwärzeste aller Satiren ansehen, die uns den Spiegel vorhält, als Operation am offenen Herzen der Menschheit, die das erste Bild des Films insinuiert: Vielleicht ist die Familie des Chirurgen mit ihrem tollen Haus Sinnbild für die westliche Gesellschaft, die sich nicht mehr in Sicherheit wägen kann. Weder mit Mitgefühl, mit Bestechung, mit Betteln und mit Flehen, mit den besten technischen Mitteln und auch nicht mit der Androhung und Anwendung von Gewalt lässt sich die Bedrohung eindämmen. Und vielleicht ist das degoutante Opfer, das Colin Farrell schließlich bringen muss, die Realität, in der wir leben. Dann hätte "The Killing of a Sacred Deer", der schlechteste und beste Film des Festivals, die Goldene Palme verdient.Thomas Schultze

